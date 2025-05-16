https://ria.ru/20250516/es-2017311353.html
ЕС готовит очередной пакет санкций против России
ЕС готовит очередной пакет санкций против России - РИА Новости, 16.05.2025
ЕС готовит очередной пакет санкций против России
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС готовит очередной пакет санкций против России, а также разрабатывает законодательную базу для отказа от... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:01:00+03:00
2025-05-16T12:01:00+03:00
2025-05-16T12:01:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС готовит очередной пакет санкций против России, а также разрабатывает законодательную базу для отказа от российских энергоносителей. "Мы работаем над новым пакетом санкций и планом по полному отказу от российских энергоносителей, который был предложен на прошлой неделе. Сейчас мы разрабатываем пакет законов для этого", - сказала Каллас журналистам в Тиране, где она участвует в саммите Европейского политического сообщества. Выступление Каллас транслировала пресс-служба Европейской комиссии. На этой неделе постоянные представители ЕС согласовали 17-й пакет антироссийских санкций, который должен быть утвержден главами МИД ЕС 20 мая. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250516/es-2017276041.html
https://ria.ru/20250515/politico-2017139019.html
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в мире, россия, тирана (город), москва, кайя каллас, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Тирана (город), Москва, Кайя Каллас, Евросоюз, Санкции в отношении России
ЕС готовит очередной пакет санкций против России
Каллас заявила, что ЕС готовит новый пакет санкций против России