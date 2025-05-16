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ЕС готовит очередной пакет санкций против России - РИА Новости, 16.05.2025
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12:01 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/es-2017311353.html
ЕС готовит очередной пакет санкций против России
ЕС готовит очередной пакет санкций против России - РИА Новости, 16.05.2025
ЕС готовит очередной пакет санкций против России
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС готовит очередной пакет санкций против России, а также разрабатывает законодательную базу для отказа от... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:01:00+03:00
2025-05-16T12:01:00+03:00
в мире
россия
тирана (город)
москва
кайя каллас
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС готовит очередной пакет санкций против России, а также разрабатывает законодательную базу для отказа от российских энергоносителей. "Мы работаем над новым пакетом санкций и планом по полному отказу от российских энергоносителей, который был предложен на прошлой неделе. Сейчас мы разрабатываем пакет законов для этого", - сказала Каллас журналистам в Тиране, где она участвует в саммите Европейского политического сообщества. Выступление Каллас транслировала пресс-служба Европейской комиссии. На этой неделе постоянные представители ЕС согласовали 17-й пакет антироссийских санкций, который должен быть утвержден главами МИД ЕС 20 мая. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250516/es-2017276041.html
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в мире, россия, тирана (город), москва, кайя каллас, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Тирана (город), Москва, Кайя Каллас, Евросоюз, Санкции в отношении России
ЕС готовит очередной пакет санкций против России

Каллас заявила, что ЕС готовит новый пакет санкций против России

© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС готовит очередной пакет санкций против России, а также разрабатывает законодательную базу для отказа от российских энергоносителей.
"Мы работаем над новым пакетом санкций и планом по полному отказу от российских энергоносителей, который был предложен на прошлой неделе. Сейчас мы разрабатываем пакет законов для этого", - сказала Каллас журналистам в Тиране, где она участвует в саммите Европейского политического сообщества.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
ЕС хочет поставить украинский сценарий на поток, заявил Нарышкин
16 мая, 09:52
Выступление Каллас транслировала пресс-служба Европейской комиссии.
На этой неделе постоянные представители ЕС согласовали 17-й пакет антироссийских санкций, который должен быть утвержден главами МИД ЕС 20 мая.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Politico: в ЕС боятся, что Орбан и Фицо вместе выступят против помощи Киеву
15 мая, 15:53
 
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