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ЕС хочет поставить украинский сценарий на поток, заявил Нарышкин - РИА Новости, 16.05.2025
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09:52 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/es-2017276041.html
ЕС хочет поставить украинский сценарий на поток, заявил Нарышкин
ЕС хочет поставить украинский сценарий на поток, заявил Нарышкин - РИА Новости, 16.05.2025
ЕС хочет поставить украинский сценарий на поток, заявил Нарышкин
ЕС и Великобритания прорабатывают варианты "постановки на поток" украинского сценария в других странах через разжигание национализма, заявил директор Службы... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:52:00+03:00
2025-05-16T09:52:00+03:00
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ДУШАНБЕ, 16 мая – РИА Новости. ЕС и Великобритания прорабатывают варианты "постановки на поток" украинского сценария в других странах через разжигание национализма, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Основная ставка делается на адресную работу с уязвимыми к индоктринированию социальными группами. Речь идет прежде всего об этнических и конфессиональных меньшинствах, о женщинах и молодежи. Прорабатываются, в частности, варианты постановки на поток одиозного украинского сценария", - сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе. Этот сценарий, по словам Нарышкина, подразумевает, что под предлогом содействия укреплению национальной идентичности будет разжигаться "узкий местечковый национализм", а дальше на этой почве начнётся стимулирование общественно-политического раскола. "Поступают сведения об устойчивых контактах европейцев с националистическими партиями и движениями на пространстве СНГ", - добавил Нарышкин.
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великобритания, россия, душанбе, сергей нарышкин, снг, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, украина
Великобритания, Россия, Душанбе, Сергей Нарышкин, СНГ, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Украина
ЕС хочет поставить украинский сценарий на поток, заявил Нарышкин

Нарышкин: ЕС и Британия хотят поставить украинский сценарий на поток

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 16 мая – РИА Новости. ЕС и Великобритания прорабатывают варианты "постановки на поток" украинского сценария в других странах через разжигание национализма, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
«
"Основная ставка делается на адресную работу с уязвимыми к индоктринированию социальными группами. Речь идет прежде всего об этнических и конфессиональных меньшинствах, о женщинах и молодежи. Прорабатываются, в частности, варианты постановки на поток одиозного украинского сценария", - сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.
Этот сценарий, по словам Нарышкина, подразумевает, что под предлогом содействия укреплению национальной идентичности будет разжигаться "узкий местечковый национализм", а дальше на этой почве начнётся стимулирование общественно-политического раскола.
"Поступают сведения об устойчивых контактах европейцев с националистическими партиями и движениями на пространстве СНГ", - добавил Нарышкин.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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ВеликобританияРоссияДушанбеСергей НарышкинСНГЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреУкраина
 
 
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