https://ria.ru/20250516/es-2017276041.html

ЕС хочет поставить украинский сценарий на поток, заявил Нарышкин

ЕС хочет поставить украинский сценарий на поток, заявил Нарышкин - РИА Новости, 16.05.2025

ЕС хочет поставить украинский сценарий на поток, заявил Нарышкин

ЕС и Великобритания прорабатывают варианты "постановки на поток" украинского сценария в других странах через разжигание национализма, заявил директор Службы... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T09:52:00+03:00

2025-05-16T09:52:00+03:00

2025-05-16T09:52:00+03:00

великобритания

россия

душанбе

сергей нарышкин

снг

евросоюз

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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ДУШАНБЕ, 16 мая – РИА Новости. ЕС и Великобритания прорабатывают варианты "постановки на поток" украинского сценария в других странах через разжигание национализма, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Основная ставка делается на адресную работу с уязвимыми к индоктринированию социальными группами. Речь идет прежде всего об этнических и конфессиональных меньшинствах, о женщинах и молодежи. Прорабатываются, в частности, варианты постановки на поток одиозного украинского сценария", - сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе. Этот сценарий, по словам Нарышкина, подразумевает, что под предлогом содействия укреплению национальной идентичности будет разжигаться "узкий местечковый национализм", а дальше на этой почве начнётся стимулирование общественно-политического раскола. "Поступают сведения об устойчивых контактах европейцев с националистическими партиями и движениями на пространстве СНГ", - добавил Нарышкин.

https://ria.ru/20241210/naryshkin-1988320668.html

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Варвара Скокшина

великобритания, россия, душанбе, сергей нарышкин, снг, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, украина