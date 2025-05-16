ЕС хочет поставить украинский сценарий на поток, заявил Нарышкин
Нарышкин: ЕС и Британия хотят поставить украинский сценарий на поток
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 16 мая – РИА Новости. ЕС и Великобритания прорабатывают варианты "постановки на поток" украинского сценария в других странах через разжигание национализма, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
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"Основная ставка делается на адресную работу с уязвимыми к индоктринированию социальными группами. Речь идет прежде всего об этнических и конфессиональных меньшинствах, о женщинах и молодежи. Прорабатываются, в частности, варианты постановки на поток одиозного украинского сценария", - сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.
Этот сценарий, по словам Нарышкина, подразумевает, что под предлогом содействия укреплению национальной идентичности будет разжигаться "узкий местечковый национализм", а дальше на этой почве начнётся стимулирование общественно-политического раскола.
"Поступают сведения об устойчивых контактах европейцев с националистическими партиями и движениями на пространстве СНГ", - добавил Нарышкин.
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