https://ria.ru/20250516/es-2017263156.html

СМИ: в Европе рассматривают полное торговое эмбарго против России

СМИ: в Европе рассматривают полное торговое эмбарго против России - РИА Новости, 16.05.2025

СМИ: в Европе рассматривают полное торговое эмбарго против России

Страны Европейского политического сообщества (ЕПС) рассматривают возможность "полного торгового эмбарго" против России, сообщила газета Politico со ссылкой на... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T08:47:00+03:00

2025-05-16T08:47:00+03:00

2025-05-16T11:21:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Страны Европейского политического сообщества (ЕПС) рассматривают возможность "полного торгового эмбарго" против России, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов. "Полное торговое эмбарго против России является одним из вариантов, в то время как страны ЕС и их соседи <...> собираются в Албании", — указано в материале.Очередной, шестой по счету саммит Европейского политического сообщества пройдет в столице Албании Тиране в пятницу, его главными темами станут безопасность, ситуация на Украине, экономическое сотрудничество и миграция. Отмечается, что страны ЕС, помимо полного эмбарго, рассматривают возможность введения пошлин в отношении российского экспорта. Концепция Европейского политсообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании объявили в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств — членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза. При этом Россию и Белоруссию в этот проект его организаторы не включили.

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в мире, россия, украина, европа, эммануэль макрон, евросоюз