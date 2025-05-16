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СМИ: в Европе рассматривают полное торговое эмбарго против России - РИА Новости, 16.05.2025
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08:47 16.05.2025 (обновлено: 11:21 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/es-2017263156.html
СМИ: в Европе рассматривают полное торговое эмбарго против России
СМИ: в Европе рассматривают полное торговое эмбарго против России - РИА Новости, 16.05.2025
СМИ: в Европе рассматривают полное торговое эмбарго против России
Страны Европейского политического сообщества (ЕПС) рассматривают возможность "полного торгового эмбарго" против России, сообщила газета Politico со ссылкой на... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T08:47:00+03:00
2025-05-16T11:21:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Страны Европейского политического сообщества (ЕПС) рассматривают возможность "полного торгового эмбарго" против России, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов. &quot;Полное торговое эмбарго против России является одним из вариантов, в то время как страны ЕС и их соседи &lt;...&gt; собираются в Албании&quot;, — указано в материале.Очередной, шестой по счету саммит Европейского политического сообщества пройдет в столице Албании Тиране в пятницу, его главными темами станут безопасность, ситуация на Украине, экономическое сотрудничество и миграция. Отмечается, что страны ЕС, помимо полного эмбарго, рассматривают возможность введения пошлин в отношении российского экспорта. Концепция Европейского политсообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании объявили в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств — членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза. При этом Россию и Белоруссию в этот проект его организаторы не включили.
https://ria.ru/20250515/sanktsii-2017233048.html
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в мире, россия, украина, европа, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Европа, Эммануэль Макрон, Евросоюз
СМИ: в Европе рассматривают полное торговое эмбарго против России

Politico: ЕПС рассматривает возможность полного торгового эмбарго против России

© Fotolia / jorisvo Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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Флаги Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Страны Европейского политического сообщества (ЕПС) рассматривают возможность "полного торгового эмбарго" против России, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов.
«

"Полное торговое эмбарго против России является одним из вариантов, в то время как страны ЕС и их соседи <...> собираются в Албании", — указано в материале.

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Очередной, шестой по счету саммит Европейского политического сообщества пройдет в столице Албании Тиране в пятницу, его главными темами станут безопасность, ситуация на Украине, экономическое сотрудничество и миграция.
Отмечается, что страны ЕС, помимо полного эмбарго, рассматривают возможность введения пошлин в отношении российского экспорта.
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Концепция Европейского политсообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании объявили в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств — членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.
Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.
При этом Россию и Белоруссию в этот проект его организаторы не включили.
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