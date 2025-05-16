В Доме Москвы в Ереване вспомнили подвиги женщин в годы ВОВ
В Ереване прошел музыкально-поэтический вечер, посвященный подвигам женщин в ВОВ
© РИА Новости / Е. Бочарова | Перейти в медиабанкГвардии техник-лейтенанты 588-ого ночного легкобомбардировочного авиационного полка Мария Антиповна Щелканова и Вера Васильевна Дмитренко готовят самолет к боевому вылету в пункте базирования в станице Ассиновская
Гвардии техник-лейтенанты 588-ого ночного легкобомбардировочного авиационного полка Мария Антиповна Щелканова и Вера Васильевна Дмитренко готовят самолет к боевому вылету в пункте базирования в станице Ассиновская. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 мая - РИА Новости. Музыкально-поэтический вечер, посвященный подвигу женщин в годы Великой Отечественной войны, прошел в пятницу в столице Армении, сообщает пресс-служба Дома Москвы в Ереване.
"Трогательные воспоминания участников и очевидцев Великой Отечественной войны, подлинные истории, наполненные болью трагедий и при этом воспевающие отвагу советских женщин в эти суровые годы, а также стихи и песни, посвященные им, прозвучали со сцены Дома Москвы в Ереване в ходе музыкально-поэтического вечера "У войны не женское лицо", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятие было организовано благотворительной общественной организацией "Русский Народный Собор" в Армении, международной общественной организацией "Союз православных женщин" в Армении и Домом Москвы в Ереване.
Открывая вечер, секретарь Ереванско-Армянской епархии Русской Православной Церкви, председатель организации "Русский Народный Собор" в Армении протоиерей Арсений Григорянц подчеркнул, что невозможно забыть прошлое, отцов и дедов, которые отдали свои жизни за нашу сегодняшнюю жизнь.
"Низкий поклон всем тем, кто рассказывает своим детям о той трагедии, но не учит их ненависти. Наш сегодняшний вечер рассказывает о самоотверженности и героизме женщин, которые с автоматом в руке и с сумкой медсестры через плечо боролись и спасали жизни", - отметил он.
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Директор Дома Москвы в Ереване Айк Меликян сообщил, что в течение года центр будет продолжать проводить мероприятия, посвященные Победе.
"Мы считаем важным сохранять живую память, особенно сегодня, когда становится все меньше живых свидетелей тех страшных лет. Подобные вечера - это не только дань памяти, но и часть воспитания будущих поколений", - подчеркнул Меликян.
На мероприятии присутствовали представители посольства России в Армении, Россотрудничества, общественных организаций, деятели культуры.
Гости вечера также ознакомились с выставкой рисунков, представленных в рамках конкурса детского творчества "Этот день мы приближали, как могли", посвященного 80-летию Победы. В завершение мероприятия юные участники были награждены грамотами и памятными подарками.