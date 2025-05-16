https://ria.ru/20250516/erevan-2017508209.html

В Доме Москвы в Ереване вспомнили подвиги женщин в годы ВОВ

В Доме Москвы в Ереване вспомнили подвиги женщин в годы ВОВ - РИА Новости, 16.05.2025

В Доме Москвы в Ереване вспомнили подвиги женщин в годы ВОВ

Музыкально-поэтический вечер, посвященный подвигу женщин в годы Великой Отечественной войны, прошел в пятницу в столице Армении, сообщает пресс-служба Дома... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T22:35:00+03:00

2025-05-16T22:35:00+03:00

2025-05-16T22:36:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

армения

ереван

россия

союз православных женщин

русская православная церковь

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

80-летие победы в великой отечественной войне

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ЕРЕВАН, 16 мая - РИА Новости. Музыкально-поэтический вечер, посвященный подвигу женщин в годы Великой Отечественной войны, прошел в пятницу в столице Армении, сообщает пресс-служба Дома Москвы в Ереване. "Трогательные воспоминания участников и очевидцев Великой Отечественной войны, подлинные истории, наполненные болью трагедий и при этом воспевающие отвагу советских женщин в эти суровые годы, а также стихи и песни, посвященные им, прозвучали со сцены Дома Москвы в Ереване в ходе музыкально-поэтического вечера "У войны не женское лицо", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Отмечается, что мероприятие было организовано благотворительной общественной организацией "Русский Народный Собор" в Армении, международной общественной организацией "Союз православных женщин" в Армении и Домом Москвы в Ереване. Открывая вечер, секретарь Ереванско-Армянской епархии Русской Православной Церкви, председатель организации "Русский Народный Собор" в Армении протоиерей Арсений Григорянц подчеркнул, что невозможно забыть прошлое, отцов и дедов, которые отдали свои жизни за нашу сегодняшнюю жизнь. "Низкий поклон всем тем, кто рассказывает своим детям о той трагедии, но не учит их ненависти. Наш сегодняшний вечер рассказывает о самоотверженности и героизме женщин, которые с автоматом в руке и с сумкой медсестры через плечо боролись и спасали жизни", - отметил он. Директор Дома Москвы в Ереване Айк Меликян сообщил, что в течение года центр будет продолжать проводить мероприятия, посвященные Победе. "Мы считаем важным сохранять живую память, особенно сегодня, когда становится все меньше живых свидетелей тех страшных лет. Подобные вечера - это не только дань памяти, но и часть воспитания будущих поколений", - подчеркнул Меликян. На мероприятии присутствовали представители посольства России в Армении, Россотрудничества, общественных организаций, деятели культуры. Гости вечера также ознакомились с выставкой рисунков, представленных в рамках конкурса детского творчества "Этот день мы приближали, как могли", посвященного 80-летию Победы. В завершение мероприятия юные участники были награждены грамотами и памятными подарками.

https://ria.ru/20250516/osvobozhdenie-2017423491.html

https://ria.ru/20250329/putin-2008165158.html

https://ria.ru/20250516/posol-2017480826.html

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армения, ереван, россия, союз православных женщин, русская православная церковь, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире