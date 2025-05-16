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В Доме Москвы в Ереване вспомнили подвиги женщин в годы ВОВ - РИА Новости, 16.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:35 16.05.2025 (обновлено: 22:36 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/erevan-2017508209.html
В Доме Москвы в Ереване вспомнили подвиги женщин в годы ВОВ
В Доме Москвы в Ереване вспомнили подвиги женщин в годы ВОВ - РИА Новости, 16.05.2025
В Доме Москвы в Ереване вспомнили подвиги женщин в годы ВОВ
Музыкально-поэтический вечер, посвященный подвигу женщин в годы Великой Отечественной войны, прошел в пятницу в столице Армении, сообщает пресс-служба Дома... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T22:35:00+03:00
2025-05-16T22:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
армения
ереван
россия
союз православных женщин
русская православная церковь
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЕРЕВАН, 16 мая - РИА Новости. Музыкально-поэтический вечер, посвященный подвигу женщин в годы Великой Отечественной войны, прошел в пятницу в столице Армении, сообщает пресс-служба Дома Москвы в Ереване. "Трогательные воспоминания участников и очевидцев Великой Отечественной войны, подлинные истории, наполненные болью трагедий и при этом воспевающие отвагу советских женщин в эти суровые годы, а также стихи и песни, посвященные им, прозвучали со сцены Дома Москвы в Ереване в ходе музыкально-поэтического вечера "У войны не женское лицо", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Отмечается, что мероприятие было организовано благотворительной общественной организацией "Русский Народный Собор" в Армении, международной общественной организацией "Союз православных женщин" в Армении и Домом Москвы в Ереване. Открывая вечер, секретарь Ереванско-Армянской епархии Русской Православной Церкви, председатель организации "Русский Народный Собор" в Армении протоиерей Арсений Григорянц подчеркнул, что невозможно забыть прошлое, отцов и дедов, которые отдали свои жизни за нашу сегодняшнюю жизнь. "Низкий поклон всем тем, кто рассказывает своим детям о той трагедии, но не учит их ненависти. Наш сегодняшний вечер рассказывает о самоотверженности и героизме женщин, которые с автоматом в руке и с сумкой медсестры через плечо боролись и спасали жизни", - отметил он. Директор Дома Москвы в Ереване Айк Меликян сообщил, что в течение года центр будет продолжать проводить мероприятия, посвященные Победе. "Мы считаем важным сохранять живую память, особенно сегодня, когда становится все меньше живых свидетелей тех страшных лет. Подобные вечера - это не только дань памяти, но и часть воспитания будущих поколений", - подчеркнул Меликян. На мероприятии присутствовали представители посольства России в Армении, Россотрудничества, общественных организаций, деятели культуры. Гости вечера также ознакомились с выставкой рисунков, представленных в рамках конкурса детского творчества "Этот день мы приближали, как могли", посвященного 80-летию Победы. В завершение мероприятия юные участники были награждены грамотами и памятными подарками.
https://ria.ru/20250516/osvobozhdenie-2017423491.html
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армения, ереван, россия, союз православных женщин, русская православная церковь, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Армения, Ереван, Россия, Союз православных женщин, Русская православная церковь, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
В Доме Москвы в Ереване вспомнили подвиги женщин в годы ВОВ

В Ереване прошел музыкально-поэтический вечер, посвященный подвигам женщин в ВОВ

© РИА Новости / Е. Бочарова | Перейти в медиабанкГвардии техник-лейтенанты 588-ого ночного легкобомбардировочного авиационного полка Мария Антиповна Щелканова и Вера Васильевна Дмитренко готовят самолет к боевому вылету в пункте базирования в станице Ассиновская
Гвардии техник-лейтенанты 588-ого ночного легкобомбардировочного авиационного полка Мария Антиповна Щелканова и Вера Васильевна Дмитренко готовят самолет к боевому вылету в пункте базирования в станице Ассиновская - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Е. Бочарова
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Гвардии техник-лейтенанты 588-ого ночного легкобомбардировочного авиационного полка Мария Антиповна Щелканова и Вера Васильевна Дмитренко готовят самолет к боевому вылету в пункте базирования в станице Ассиновская. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 мая - РИА Новости. Музыкально-поэтический вечер, посвященный подвигу женщин в годы Великой Отечественной войны, прошел в пятницу в столице Армении, сообщает пресс-служба Дома Москвы в Ереване.
"Трогательные воспоминания участников и очевидцев Великой Отечественной войны, подлинные истории, наполненные болью трагедий и при этом воспевающие отвагу советских женщин в эти суровые годы, а также стихи и песни, посвященные им, прозвучали со сцены Дома Москвы в Ереване в ходе музыкально-поэтического вечера "У войны не женское лицо", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мероприятие было организовано благотворительной общественной организацией "Русский Народный Собор" в Армении, международной общественной организацией "Союз православных женщин" в Армении и Домом Москвы в Ереване.
Открывая вечер, секретарь Ереванско-Армянской епархии Русской Православной Церкви, председатель организации "Русский Народный Собор" в Армении протоиерей Арсений Григорянц подчеркнул, что невозможно забыть прошлое, отцов и дедов, которые отдали свои жизни за нашу сегодняшнюю жизнь.
"Низкий поклон всем тем, кто рассказывает своим детям о той трагедии, но не учит их ненависти. Наш сегодняшний вечер рассказывает о самоотверженности и героизме женщин, которые с автоматом в руке и с сумкой медсестры через плечо боролись и спасали жизни", - отметил он.
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Директор Дома Москвы в Ереване Айк Меликян сообщил, что в течение года центр будет продолжать проводить мероприятия, посвященные Победе.
"Мы считаем важным сохранять живую память, особенно сегодня, когда становится все меньше живых свидетелей тех страшных лет. Подобные вечера - это не только дань памяти, но и часть воспитания будущих поколений", - подчеркнул Меликян.
На мероприятии присутствовали представители посольства России в Армении, Россотрудничества, общественных организаций, деятели культуры.
Гости вечера также ознакомились с выставкой рисунков, представленных в рамках конкурса детского творчества "Этот день мы приближали, как могли", посвященного 80-летию Победы. В завершение мероприятия юные участники были награждены грамотами и памятными подарками.
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