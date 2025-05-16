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На HeliRussia обсудили интеграцию беспилотников в логистические процессы
На HeliRussia обсудили интеграцию беспилотников в логистические процессы - РИА Новости, 16.05.2025
На HeliRussia обсудили интеграцию беспилотников в логистические процессы
Экспертная сессия, посвящённая интеграции беспилотных воздушных судов (БВС) в логистические процессы в России, прошла в рамках Международной выставки... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:00:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Экспертная сессия, посвящённая интеграции беспилотных воздушных судов (БВС) в логистические процессы в России, прошла в рамках Международной выставки вертолетной индустрии и беспилотных авиационных систем (БАС) HeliRussia 2025, передает корреспондент РИА Новости. В качестве условий для интеграции БВС в логистические процессы в РФ планируется создать архитектуру и сформулировать задания нового конкурса "Аэрологистика 2.0". При этом, по словам модератора сессии гендиректора ассоциации "Аэронекст" Глеба Бабинцева, создание беспилотной аэрологистики в едином "цифровом" небе невозможно без перехода от пилотных проектов к автономной самостоятельной инфраструктуре. "Сегодня, например, для анализа того или иного имущественного комплекса в стране (ТЭК, агрокомплекс, автодорожное хозяйство и т.д.) появляются новые инструменты, гораздо более гибкие и более быстрые. Да, он (дрон - ред.) летает ниже, захватывает меньшие площади, но с большей точностью и детальностью. То есть, сегодня это фактически карманный инструмент: достал, полетел, получил информацию", - сказал Бабинцев. Он также отметил, что внедрение БВС в различные отрасли экономики России - государственная задача.
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
На HeliRussia обсудили интеграцию беспилотников в логистические процессы
В Москве прошла экспертная сессия по интеграции БВС в логистические процессы
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Экспертная сессия, посвящённая интеграции беспилотных воздушных судов (БВС) в логистические процессы в России, прошла в рамках Международной выставки вертолетной индустрии и беспилотных авиационных систем (БАС) HeliRussia 2025, передает корреспондент РИА Новости.
В качестве условий для интеграции БВС в логистические процессы в РФ
планируется создать архитектуру и сформулировать задания нового конкурса "Аэрологистика 2.0".
При этом, по словам модератора сессии гендиректора ассоциации "Аэронекст" Глеба Бабинцева, создание беспилотной аэрологистики в едином "цифровом" небе невозможно без перехода от пилотных проектов к автономной самостоятельной инфраструктуре.
"Сегодня, например, для анализа того или иного имущественного комплекса в стране (ТЭК, агрокомплекс, автодорожное хозяйство и т.д.) появляются новые инструменты, гораздо более гибкие и более быстрые. Да, он (дрон - ред.) летает ниже, захватывает меньшие площади, но с большей точностью и детальностью. То есть, сегодня это фактически карманный инструмент: достал, полетел, получил информацию", - сказал Бабинцев.
Он также отметил, что внедрение БВС в различные отрасли экономики России - государственная задача.