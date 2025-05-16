https://ria.ru/20250516/eks-upravljajuschij-2017270985.html

В Красноярске осудили экс-управляющего "Платинум Арены"

В Красноярске осудили экс-управляющего "Платинум Арены" - РИА Новости, 16.05.2025

В Красноярске осудили экс-управляющего "Платинум Арены"

Экс-управляющего "Платинум Арены" в Красноярске Сергея Коляко приговорили к 5 годам условного лишения свободы по делу о мошенничестве и присвоении денег на... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T09:32:00+03:00

2025-05-16T09:32:00+03:00

2025-05-16T09:32:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 16 мая – РИА Новости. Экс-управляющего "Платинум Арены" в Красноярске Сергея Коляко приговорили к 5 годам условного лишения свободы по делу о мошенничестве и присвоении денег на техобслуживании спорткомплекса, сообщает краевая прокуратура. Ранее региональный главк СК РФ сообщал, что экс-управляющий Сергей Коляко совместно с бывшим первым заместителем министра спорта Красноярского края Романом Сотниковым договорились о систематическом хищении денежных средств спорткомплекса. Для этого экс-управляющий создал подконтрольную ему фирму ООО "СК Вавилон", которая начала заниматься техническим обслуживанием арены. По версии следствия, первые контракты были заключены в 2021 году на сумму более 8 миллионов рублей. С них бывший управляющий путём выполнения не всех работ по договору похитил более 400 тысяч рублей. Следующий контракт был заключен в январе 2023 года на сумму 9 миллионов рублей, оттуда подельники присвоили уже 1,3 миллиона рублей. "Прокурор края заключил с подсудимым досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках его исполнения он дал изобличающие показания на высокопоставленного подельника... Суд признал экс-управляющего виновным в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), присвоении (ч.4 ст. 160 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 5 лет условного лишения свободы с испытательным сроком", - говорится в сообщении. Уточняется, что экс-директор признал вину и возместил ущерб.

https://realty.ria.ru/20250514/rosreestr-2016824170.html

https://ria.ru/20250512/arest-2016429593.html

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