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В Красноярске осудили экс-управляющего "Платинум Арены" - РИА Новости, 16.05.2025
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09:32 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/eks-upravljajuschij-2017270985.html
В Красноярске осудили экс-управляющего "Платинум Арены"
В Красноярске осудили экс-управляющего "Платинум Арены" - РИА Новости, 16.05.2025
В Красноярске осудили экс-управляющего "Платинум Арены"
Экс-управляющего "Платинум Арены" в Красноярске Сергея Коляко приговорили к 5 годам условного лишения свободы по делу о мошенничестве и присвоении денег на... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:32:00+03:00
2025-05-16T09:32:00+03:00
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 16 мая – РИА Новости. Экс-управляющего "Платинум Арены" в Красноярске Сергея Коляко приговорили к 5 годам условного лишения свободы по делу о мошенничестве и присвоении денег на техобслуживании спорткомплекса, сообщает краевая прокуратура. Ранее региональный главк СК РФ сообщал, что экс-управляющий Сергей Коляко совместно с бывшим первым заместителем министра спорта Красноярского края Романом Сотниковым договорились о систематическом хищении денежных средств спорткомплекса. Для этого экс-управляющий создал подконтрольную ему фирму ООО "СК Вавилон", которая начала заниматься техническим обслуживанием арены. По версии следствия, первые контракты были заключены в 2021 году на сумму более 8 миллионов рублей. С них бывший управляющий путём выполнения не всех работ по договору похитил более 400 тысяч рублей. Следующий контракт был заключен в январе 2023 года на сумму 9 миллионов рублей, оттуда подельники присвоили уже 1,3 миллиона рублей. "Прокурор края заключил с подсудимым досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках его исполнения он дал изобличающие показания на высокопоставленного подельника... Суд признал экс-управляющего виновным в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), присвоении (ч.4 ст. 160 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 5 лет условного лишения свободы с испытательным сроком", - говорится в сообщении. Уточняется, что экс-директор признал вину и возместил ущерб.
https://realty.ria.ru/20250514/rosreestr-2016824170.html
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происшествия, россия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске осудили экс-управляющего "Платинум Арены"

Экс-управляющего "Платинум Арены" в Красноярске приговорили к пяти годам условно

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 16 мая – РИА Новости. Экс-управляющего "Платинум Арены" в Красноярске Сергея Коляко приговорили к 5 годам условного лишения свободы по делу о мошенничестве и присвоении денег на техобслуживании спорткомплекса, сообщает краевая прокуратура.
Ранее региональный главк СК РФ сообщал, что экс-управляющий Сергей Коляко совместно с бывшим первым заместителем министра спорта Красноярского края Романом Сотниковым договорились о систематическом хищении денежных средств спорткомплекса. Для этого экс-управляющий создал подконтрольную ему фирму ООО "СК Вавилон", которая начала заниматься техническим обслуживанием арены.
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По версии следствия, первые контракты были заключены в 2021 году на сумму более 8 миллионов рублей. С них бывший управляющий путём выполнения не всех работ по договору похитил более 400 тысяч рублей. Следующий контракт был заключен в январе 2023 года на сумму 9 миллионов рублей, оттуда подельники присвоили уже 1,3 миллиона рублей.
"Прокурор края заключил с подсудимым досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках его исполнения он дал изобличающие показания на высокопоставленного подельника... Суд признал экс-управляющего виновным в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), присвоении (ч.4 ст. 160 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 5 лет условного лишения свободы с испытательным сроком", - говорится в сообщении.
Уточняется, что экс-директор признал вину и возместил ущерб.
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