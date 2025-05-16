https://ria.ru/20250516/ekonomika-2017505493.html

В Сбербанке рассказали о спросе на исламские дебетовые карты

В Сбербанке рассказали о спросе на исламские дебетовые карты - РИА Новости, 16.05.2025

В Сбербанке рассказали о спросе на исламские дебетовые карты

Число выданных в Сбербанке с начала года исламских дебетовых карт на 1 мая достигло 34,7 тысячи, и спрос на них, как и на исламскую ипотеку, растет быстрее, чем РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T21:56:00+03:00

2025-05-16T21:56:00+03:00

2025-05-16T21:56:00+03:00

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Число выданных в Сбербанке с начала года исламских дебетовых карт на 1 мая достигло 34,7 тысячи, и спрос на них, как и на исламскую ипотеку, растет быстрее, чем на другие продукты, сообщил старший вице-президент банка Олег Ганеев в интервью РИА Новости в рамках KazanForum. Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга ("партнерского финансирования") проводится в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Группа депутатов и сенаторов в марте внесла в Госдуму законопроект о продлении эксперимента еще на три года. "Исламская ипотека и исламские дебетовые карты востребованы, и спрос на них растет быстрее, чем на другие продукты. С 1 января по 1 мая этого года мы выдали 34,7 тысячи дебетовых исламских карт и расширили сферу продаж этих продуктов, ориентируясь на растущий спрос", - рассказал Ганеев. Он также отметил, что условия по исламской ипотеке могут получиться менее выгодными, чем по обычной программе, но клиенты, которые следуют определенным этическим нормам, предпочитают все-таки взять партнерскую. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://ria.ru/20250422/karty-2012641573.html

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экономика, россия, казань, олег ганеев, сбербанк россии, госдума рф