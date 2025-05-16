https://ria.ru/20250516/ekonomika-2017477549.html
Средняя розничная цена бензина в России в апреле выросла на 0,6%
Средняя розничная цена бензина в России в апреле выросла на 0,6% - РИА Новости, 16.05.2025
Средняя розничная цена бензина в России в апреле выросла на 0,6%
Средняя розничная цена бензина в России в апреле выросла на 0,6% по сравнению с мартом, цена дизельного топлива - на 0,4%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:04:00+03:00
2025-05-16T19:04:00+03:00
2025-05-16T19:04:00+03:00
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России в апреле выросла на 0,6% по сравнению с мартом, цена дизельного топлива - на 0,4%, свидетельствуют данные Росстата. При этом газомоторное топливо подешевело на 1%. Инфляция в России за апрель составила 0,4% в месячном выражении. Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин выросла на 2,33%. По дизельному топливу данные не приводятся.
https://ria.ru/20250425/proizvodstvo-2013377663.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Средняя розничная цена бензина в России в апреле выросла на 0,6%
Росстат: средняя розничная цена бензина в России в апреле выросла на 0,6%