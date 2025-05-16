https://ria.ru/20250516/ekonomika-2017477549.html

Средняя розничная цена бензина в России в апреле выросла на 0,6%

Средняя розничная цена бензина в России в апреле выросла на 0,6% - РИА Новости, 16.05.2025

Средняя розничная цена бензина в России в апреле выросла на 0,6%

Средняя розничная цена бензина в России в апреле выросла на 0,6% по сравнению с мартом, цена дизельного топлива - на 0,4%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T19:04:00+03:00

2025-05-16T19:04:00+03:00

2025-05-16T19:04:00+03:00

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России в апреле выросла на 0,6% по сравнению с мартом, цена дизельного топлива - на 0,4%, свидетельствуют данные Росстата. При этом газомоторное топливо подешевело на 1%. Инфляция в России за апрель составила 0,4% в месячном выражении. Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин выросла на 2,33%. По дизельному топливу данные не приводятся.

https://ria.ru/20250425/proizvodstvo-2013377663.html

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2025

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)