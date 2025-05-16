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Средняя розничная цена бензина в России в апреле выросла на 0,6% - РИА Новости, 16.05.2025
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19:04 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/ekonomika-2017477549.html
Средняя розничная цена бензина в России в апреле выросла на 0,6%
Средняя розничная цена бензина в России в апреле выросла на 0,6% - РИА Новости, 16.05.2025
Средняя розничная цена бензина в России в апреле выросла на 0,6%
Средняя розничная цена бензина в России в апреле выросла на 0,6% по сравнению с мартом, цена дизельного топлива - на 0,4%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:04:00+03:00
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экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России в апреле выросла на 0,6% по сравнению с мартом, цена дизельного топлива - на 0,4%, свидетельствуют данные Росстата. При этом газомоторное топливо подешевело на 1%. Инфляция в России за апрель составила 0,4% в месячном выражении. Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин выросла на 2,33%. По дизельному топливу данные не приводятся.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Средняя розничная цена бензина в России в апреле выросла на 0,6%

Росстат: средняя розничная цена бензина в России в апреле выросла на 0,6%

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России в апреле выросла на 0,6% по сравнению с мартом, цена дизельного топлива - на 0,4%, свидетельствуют данные Росстата.
При этом газомоторное топливо подешевело на 1%.
Инфляция в России за апрель составила 0,4% в месячном выражении.
Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин выросла на 2,33%. По дизельному топливу данные не приводятся.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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