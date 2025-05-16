https://ria.ru/20250516/ekonomika-2017466575.html

Совет директоров "Норникеля" обсудит выплаты дивидендов 22 мая

Совет директоров "Норникеля" обсудит выплаты дивидендов 22 мая - РИА Новости, 16.05.2025

Совет директоров "Норникеля" обсудит выплаты дивидендов 22 мая

Совет директоров "Норникеля" 22 мая обсудит рекомендации по выплате дивидендов за 2024 год, следует из материалов компании. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T18:31:00+03:00

2025-05-16T18:31:00+03:00

2025-05-16T18:48:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Совет директоров "Норникеля" 22 мая обсудит рекомендации по выплате дивидендов за 2024 год, следует из материалов компании. "Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2025... Повестка дня заседания совета директоров эмитента:... О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Компании по результатам 2024 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250410/delimobil-2010543971.html

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2025

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экономика, норильский никель