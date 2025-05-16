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ЕК разработает меры компенсации для прозападных НПО и СМИ, заявил Нарышкин
ЕК разработает меры компенсации для прозападных НПО и СМИ, заявил Нарышкин - РИА Новости, 16.05.2025
ЕК разработает меры компенсации для прозападных НПО и СМИ, заявил Нарышкин
Еврокомиссия приступила к разработке мер компенсации для прозападных НПО, СМИ и оппозиционных деятелей, чью поддержку сворачивают США, заявил директор Службы... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:05:00+03:00
2025-05-16T10:05:00+03:00
2025-05-16T10:05:00+03:00
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ДУШАНБЕ, 16 мая - РИА Новости. Еврокомиссия приступила к разработке мер компенсации для прозападных НПО, СМИ и оппозиционных деятелей, чью поддержку сворачивают США, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. "По нашим данным Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба Уже приступили к разработке мер компенсации для прозападных НПО, СМИ и оппозиционных деятелей. В приоритете поддержка объединений, от которых европейские страны получают актуальную информацию о ситуации в Евразии. Основную долю дотации предполагается распределять по линии Европейского фонда в поддержку демократии", - сказал Нарышкин в ходе визита в Душанбе.
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в мире, сша, россия, евразия, сергей нарышкин, еврокомиссия, европейская внешнеполитическая служба
В мире, США, Россия, Евразия, Сергей Нарышкин, Еврокомиссия, Европейская внешнеполитическая служба
ЕК разработает меры компенсации для прозападных НПО и СМИ, заявил Нарышкин
Нарышкин: ЕК разрабатывает меры компенсации для прозападных НПО, СМИ и оппозиции