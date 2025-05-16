https://ria.ru/20250516/ek-2017278149.html

ЕК разработает меры компенсации для прозападных НПО и СМИ, заявил Нарышкин

ЕК разработает меры компенсации для прозападных НПО и СМИ, заявил Нарышкин - РИА Новости, 16.05.2025

ЕК разработает меры компенсации для прозападных НПО и СМИ, заявил Нарышкин

Еврокомиссия приступила к разработке мер компенсации для прозападных НПО, СМИ и оппозиционных деятелей, чью поддержку сворачивают США, заявил директор Службы... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:05:00+03:00

2025-05-16T10:05:00+03:00

2025-05-16T10:05:00+03:00

в мире

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сергей нарышкин

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европейская внешнеполитическая служба

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ДУШАНБЕ, 16 мая - РИА Новости. Еврокомиссия приступила к разработке мер компенсации для прозападных НПО, СМИ и оппозиционных деятелей, чью поддержку сворачивают США, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. "По нашим данным Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба Уже приступили к разработке мер компенсации для прозападных НПО, СМИ и оппозиционных деятелей. В приоритете поддержка объединений, от которых европейские страны получают актуальную информацию о ситуации в Евразии. Основную долю дотации предполагается распределять по линии Европейского фонда в поддержку демократии", - сказал Нарышкин в ходе визита в Душанбе.

https://ria.ru/20250515/putin-2017174020.html

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в мире, сша, россия, евразия, сергей нарышкин, еврокомиссия, европейская внешнеполитическая служба