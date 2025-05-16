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В Египте умер ребенок из России, упав с бортика фонтана - РИА Новости, 16.05.2025
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18:59 16.05.2025 (обновлено: 19:00 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/egipet-2017475973.html
В Египте умер ребенок из России, упав с бортика фонтана
В Египте умер ребенок из России, упав с бортика фонтана - РИА Новости, 16.05.2025
В Египте умер ребенок из России, упав с бортика фонтана
Четырехлетний ребенок из Ярославля погиб в Египте, упав с бортика фонтана, сообщил юрист в сфере туризма, руководитель юридической компании "Косицын, Полянина и РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:59:00+03:00
2025-05-16T19:00:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Четырехлетний ребенок из Ярославля погиб в Египте, упав с бортика фонтана, сообщил юрист в сфере туризма, руководитель юридической компании "Косицын, Полянина и партнеры" Игорь Косицын. "Ужасная трагедия случилась в Египте. В отеле Xanadu Makadi Bay погиб 4-летний ребенок из России", - написал юрист на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Юрист рассказал, что 6 мая Елена, руководитель турагентства из Ярославля, ее супруг и двое сыновей четырех и пяти лет после длительной задержки рейса из-за закрытия воздушной зоны во Внуково прибыли на отдых в отель Xanadu Makadi Bay. Пока мама оформляла документы для заселения на ресепшн, папа и двое детей вышли на улицу. "Кто был в отеле, знает, что его ресепшн находится на втором уровне. К входу в отель прилегает конструкция в виде фонтана с эффектом "Инфинити", за фонтаном находится техническое пространство, глубина которого относительно уровня земли составляет около 6 метров", - сообщил Косицын. По его данным, младший мальчик забрался на ничем не огороженный край фонтана, и когда его позвал отец, не сориентировался в пространстве и пошел не в ту сторону и упал с шестиметровой высоты. Ребенок получил тяжелейшие травмы и скончался в больнице. По словам юриста, в настоящее время местная полиция проводит проверку, родители также обратились в Следственный комитет РФ. Юрист уверен, что отель ответственен за произошедшее, поскольку опасное место не было огорожено. Никаких предупреждающих табличек на месте не установлено. "Более того, даже с расстояния нескольких метров не видно, что за фонтаном ничего нет, зеленые насаждения создают оптический обман", - подчеркнул юрист.
https://ria.ru/20250512/antalya-2016454266.html
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ярославль, египет, россия, в мире
Ярославль, Египет, Россия, В мире
В Египте умер ребенок из России, упав с бортика фонтана

В Египте четырехлетний ребенок из Ярославля умер после падения с бортика фонтана

© AP Photo / Amr NabilАвтомобиль скорой помощи в Египте
Автомобиль скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Автомобиль скорой помощи в Египте. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Четырехлетний ребенок из Ярославля погиб в Египте, упав с бортика фонтана, сообщил юрист в сфере туризма, руководитель юридической компании "Косицын, Полянина и партнеры" Игорь Косицын.
"Ужасная трагедия случилась в Египте. В отеле Xanadu Makadi Bay погиб 4-летний ребенок из России", - написал юрист на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Юрист рассказал, что 6 мая Елена, руководитель турагентства из Ярославля, ее супруг и двое сыновей четырех и пяти лет после длительной задержки рейса из-за закрытия воздушной зоны во Внуково прибыли на отдых в отель Xanadu Makadi Bay. Пока мама оформляла документы для заселения на ресепшн, папа и двое детей вышли на улицу.
"Кто был в отеле, знает, что его ресепшн находится на втором уровне. К входу в отель прилегает конструкция в виде фонтана с эффектом "Инфинити", за фонтаном находится техническое пространство, глубина которого относительно уровня земли составляет около 6 метров", - сообщил Косицын.
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По его данным, младший мальчик забрался на ничем не огороженный край фонтана, и когда его позвал отец, не сориентировался в пространстве и пошел не в ту сторону и упал с шестиметровой высоты. Ребенок получил тяжелейшие травмы и скончался в больнице.
По словам юриста, в настоящее время местная полиция проводит проверку, родители также обратились в Следственный комитет РФ.
Юрист уверен, что отель ответственен за произошедшее, поскольку опасное место не было огорожено. Никаких предупреждающих табличек на месте не установлено. "Более того, даже с расстояния нескольких метров не видно, что за фонтаном ничего нет, зеленые насаждения создают оптический обман", - подчеркнул юрист.
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