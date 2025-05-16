https://ria.ru/20250516/ege-1792146961.html
Первичные и тестовые баллы ЕГЭ-2025: таблица перевода по всем предметам
Шкала перевода баллов ЕГЭ в оценки по всем предметам в 2025 году
Первичные и тестовые баллы ЕГЭ-2025: таблица перевода по всем предметам
Оценка за единый государственный экзамен выставляется в виде первичных и тестовых баллов. Их значения определяет Рособрнадзор при поддержке ФГБУ "ФИПИ" и... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:56:00+03:00
2025-05-16T17:56:00+03:00
2025-05-16T17:56:00+03:00
россия
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792112833_0:162:3122:1919_1920x0_80_0_0_578ce06e17803eeeb7a46666a74a22e6.jpg
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Оценка за единый государственный экзамен выставляется в виде первичных и тестовых баллов. Их значения определяет Рособрнадзор при поддержке ФГБУ "ФИПИ" и публикует каждый год в специальной таблице. Новая шкала перевода баллов ЕГЭ по всем предметам в 2025 году, – в материале РИА Новости.Перевод баллов ЕГЭДля оценки результатов ЕГЭ существует два формата: первичные и тестовые баллы.Какие баллы бываютПервичные баллы – это предварительные баллы ЕГЭ, которые получают путем прямого суммирования числа правильных ответов, каждый из которых имеет определенный коэффициент. После того, как результаты экзаменов по всем предметам сводятся к единому показателю (переводятся в стобалльную систему), получаются тестовые (вторичные, итоговые) баллы. Именно последние указываются как результат ЕГЭ.Шкала переводов баллов ЕГЭДля того, чтобы самостоятельно перевести первичные баллы во вторичные, потребуется специальная таблица "Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами ЕГЭ по стобалльной системе оценивания по всем учебным предметам", которая размещена в протоколе Комиссии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Изменения в документ вносятся каждый год, поэтому необходимо следить за актуальной информацией. Данные на 2025 год будут опубликованы после проведения досрочного этапа ЕГЭ в апреле. Шкала перевода 2024 года приведена ниже.МатематикаМатематика делится на базовый и профильный уровень. В первом случае оценка выставляется в первичных баллах и переводится в пятибалльную систему, а не стобалльную.Соответствие между первичными баллами и отметками по пятибалльной системе оценивания по математике базового уровня:Шкала перевода баллов ЕГЭ по математике профильного уровня:Русский языкШкала перевода баллов ЕГЭ по русскому языку:ЛитератураШкала перевода баллов ЕГЭ по литературе:БиологияШкала перевода баллов ЕГЭ по биологии:ИсторияШкала перевода баллов ЕГЭ по истории:ИнформатикаШкала перевода баллов ЕГЭ по информатике и ИКТ:ХимияШкала перевода баллов ЕГЭ по химии:ОбществознаниеШкала перевода баллов ЕГЭ по обществознанию:ФизикаШкала перевода баллов ЕГЭ по физике:Иностранный языкШкала перевода баллов ЕГЭ по иностранным языкам: английскому, испанскому, немецкому и французскому:Шкала перевода баллов ЕГЭ по китайскому языку:ГеографияШкала перевода баллов ЕГЭ по географии:Проходные баллы ЕГЭДля поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, в следующем учебном году абитуриенту необходимо будет получить следующее минимальное количество баллов:Соответствующий документ был опубликован 2 декабря 2024 года (приказ Минобрнауки России от 2 декабря 2024 г. № 845).В остальные образовательные учреждения:Важно понимать, что в таблицах дан минимум, некоторые вузы могут устанавливать свои минимальные проходные баллы.Мнение экспертаСистема с первичными и тестовыми баллами ЕГЭ нужна для стандартизации и унификации процедуры оценки знаний учащихся. Она позволяет сравнивать результаты ЕГЭ по разным предметам и делает систему поступления более понятной и объективной.
https://ria.ru/20250210/ege-1998453447.html
https://ria.ru/20250209/postuplenie-1795992750.html
https://ria.ru/20250209/ege-1735501889.html
https://ria.ru/20250209/ege-1734624378.html
https://ria.ru/20250517/ege-1734473764.html
https://ria.ru/20250206/putin-1997816612.html
https://ria.ru/20250129/ege-1996140629.html
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россия, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Оценка за единый государственный экзамен выставляется в виде первичных и тестовых баллов. Их значения определяет Рособрнадзор при поддержке ФГБУ "ФИПИ" и публикует каждый год в специальной таблице. Новая шкала перевода баллов ЕГЭ по всем предметам в 2025 году, – в материале РИА Новости.
Для оценки результатов ЕГЭ существует два формата: первичные и тестовые баллы.
Первичные баллы – это предварительные баллы ЕГЭ, которые получают путем прямого суммирования числа правильных ответов, каждый из которых имеет определенный коэффициент. После того, как результаты экзаменов по всем предметам сводятся к единому показателю (переводятся в стобалльную систему), получаются тестовые (вторичные, итоговые) баллы. Именно последние указываются как результат ЕГЭ.
Шкала переводов баллов ЕГЭ
Для того, чтобы самостоятельно перевести первичные баллы во вторичные, потребуется специальная таблица "Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами ЕГЭ по стобалльной системе оценивания по всем учебным предметам", которая размещена в протоколе
Комиссии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Изменения в документ вносятся каждый год, поэтому необходимо следить за актуальной информацией. Данные на 2025 год будут опубликованы после проведения досрочного этапа ЕГЭ в апреле. Шкала перевода 2024 года приведена ниже.
Математика делится на базовый и профильный уровень. В первом случае оценка выставляется в первичных баллах и переводится в пятибалльную систему, а не стобалльную.
Соответствие между первичными баллами и отметками по пятибалльной системе оценивания по математике базового уровня:
Первичный балл (базовый уровень)
Оценка
0–6
2
7–11
3
12–16
4
17–21
5
Шкала перевода баллов ЕГЭ по математике профильного уровня:
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
0
0
17
80
1
6
18
82
2
11
19
84
3
17
20
86
4
22
21
88
5
27
22
90
6
34
23
92
7
40
24
94
8
46
25
95
9
52
26
96
10
58
27
97
11
64
28
98
12
70
29
99
13
72
30
100
14
74
31
100
15
76
32
100
16
78
Шкала перевода баллов ЕГЭ по русскому языку:
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
0
0
17
39
34
1
3
18
40
35
2
5
19
42
36
3
8
20
43
37
4
10
21
45
38
5
12
22
46
39
6
15
23
48
40
7
17
24
49
41
8
20
25
51
42
9
22
26
52
43
10
24
27
54
44
11
27
28
55
45
12
29
29
57
46
13
32
30
58
47
14
34
31
60
48
15
36
32
61
49
16
37
33
63
50
Шкала перевода баллов ЕГЭ по литературе:
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
0
0
17
37
34
1
3
18
38
35
2
5
19
39
36
3
8
20
40
37
4
10
21
41
38
5
13
22
42
39
6
15
23
43
40
7
18
24
44
41
8
20
25
45
42
9
23
26
46
43
10
25
27
47
44
11
28
28
49
45
12
30
29
50
46
13
32
30
51
47
14
34
31
52
48
15
35
32
53
16
36
33
54
Шкала перевода баллов ЕГЭ по биологии:
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
0
0
20
45
40
1
3
21
46
41
2
5
22
48
42
3
7
23
50
43
4
10
24
51
44
5
12
25
53
45
6
14
26
55
46
7
17
27
56
47
8
19
28
58
48
9
21
29
60
49
10
24
30
61
50
11
26
31
63
51
12
28
32
65
52
13
31
33
66
53
14
33
34
68
54
15
36
35
70
55
16
38
36
71
56
17
40
37
72
57
18
41
38
73
19
43
39
74
Шкала перевода баллов ЕГЭ по истории:
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
0
0
22
58
1
4
23
60
2
8
24
62
3
12
25
64
4
16
26
66
5
20
27
68
6
24
28
70
7
28
29
72
8
32
30
74
9
34
31
76
10
36
32
78
11
38
33
80
12
40
34
82
13
42
35
84
14
44
36
87
15
45
37
89
16
47
38
91
17
49
39
93
18
51
40
95
19
53
41
97
20
55
42
100
21
57
Шкала перевода баллов ЕГЭ по информатике и ИКТ:
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
0
0
15
64
1
7
16
67
2
14
17
70
3
20
18
72
4
27
19
75
5
34
20
78
6
40
21
80
7
43
22
83
8
46
23
85
9
48
24
88
10
51
25
90
11
54
26
93
12
56
27
95
13
59
28
98
14
62
29
100
Шкала перевода баллов ЕГЭ по химии:
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
0
0
19
47
38
1
4
20
48
39
2
7
21
49
40
3
10
22
51
41
4
14
23
52
42
5
17
24
53
43
6
20
25
55
44
7
23
26
56
45
8
27
27
57
46
9
30
28
58
47
10
33
29
60
48
11
36
30
61
49
12
38
31
62
50
13
39
32
64
51
14
40
33
65
52
15
42
34
66
53
16
43
35
68
54
17
44
36
69
55
18
46
37
70
56
Шкала перевода баллов ЕГЭ по обществознанию:
Первичные баллы
Тестовые баллы
Пеpвичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
0
0
20
40
40
1
2
21
42
41
2
4
22
44
42
3
6
23
45
43
4
8
24
47
44
5
10
25
48
45
6
12
26
49
46
7
14
27
51
47
8
16
28
52
48
9
18
29
53
49
10
20
30
55
50
11
22
31
56
51
12
24
32
57
52
13
26
33
59
53
14
28
34
60
54
15
30
35
62
55
16
32
36
63
56
17
34
37
64
57
18
36
38
66
58
19
38
39
67
Шкала перевода баллов ЕГЭ по физике:
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
0
0
23
62
1
5
24
64
2
9
25
65
3
14
26
67
4
18
27
68
5
23
28
70
6
27
29
71
7
32
30
73
8
36
31
74
9
39
32
76
10
41
33
77
11
43
34
79
12
44
35
80
13
46
36
82
14
48
37
84
15
49
38
86
16
51
39
88
17
53
40
90
18
54
41
92
19
56
42
94
20
58
43
96
21
59
44
98
22
61
45
100
Шкала перевода баллов ЕГЭ по иностранным языкам: английскому, испанскому, немецкому и французскому:
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
0
0
28
33
56
1
2
29
34
57
2
3
30
36
58
3
4
31
37
59
4
5
32
38
60
5
7
33
39
61
6
8
34
40
62
7
9
35
41
63
8
10
36
42
64
9
11
37
43
65
10
13
38
44
66
11
14
39
45
67
12
15
40
46
68
13
16
41
48
69
14
18
42
49
70
15
19
43
50
71
16
20
44
51
72
17
21
45
52
73
18
22
46
53
74
19
24
47
54
75
20
25
48
55
76
21
26
49
56
77
22
27
50
57
78
23
28
51
58
79
24
29
52
60
80
25
30
53
61
81
26
31
54
62
82
27
32
55
63
Шкала перевода баллов ЕГЭ по китайскому языку:
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
0
0
29
37
58
1
2
30
38
59
2
3
31
39
60
3
4
32
40
61
4
5
33
42
62
5
7
34
43
63
6
8
35
44
64
7
9
36
45
65
8
10
37
47
66
9
12
38
48
67
10
13
39
49
68
11
14
40
50
69
12
15
41
52
70
13
17
42
53
71
14
18
43
54
72
15
19
44
55
73
16
20
45
57
74
17
22
46
58
75
18
23
47
59
76
19
24
48
60
77
20
25
49
62
78
21
27
50
63
79
22
28
51
64
80
23
29
52
65
24
30
53
67
25
32
54
68
26
33
55
69
27
34
56
70
28
35
57
72
Шкала перевода баллов ЕГЭ по географии:
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
0
0
20
53
1
5
21
54
2
9
22
55
3
13
23
57
4
17
24
58
5
21
25
59
6
25
26
61
7
29
27
62
8
33
28
63
9
37
29
65
10
39
30
66
11
40
31
68
12
41
32
72
13
43
33
77
14
44
34
81
15
45
35
86
16
47
36
90
17
48
37
95
18
49
38
100
19
51
Для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, в следующем учебном году абитуриенту необходимо
будет получить следующее минимальное количество баллов:
Русский язык
40
Математика (профиль)
40
Биология
39
География
40
Иностранные языки
30
Информатика и ИКТ
44
История
36
Литература
40
Обществознание
45
Физика
39
Химия
39
Соответствующий документ был опубликован 2 декабря 2024 года (приказ Минобрнауки России от 2 декабря 2024 г. № 845
).
В остальные образовательные учреждения:
Русский язык
36
Математика (профиль)
27
Биология
36
География
37
Иностранные языки
22
Информатика и ИКТ
40
История
32
Литература
32
Обществознание
42
Физика
36
Химия
36
Важно понимать, что в таблицах дан минимум, некоторые вузы могут устанавливать свои минимальные проходные баллы.
Система с первичными и тестовыми баллами ЕГЭ нужна для стандартизации и унификации процедуры оценки знаний учащихся. Она позволяет сравнивать результаты ЕГЭ по разным предметам и делает систему поступления более понятной и объективной.