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Ефимов: корпусу №10 Морозовской детской больницы вернут исторический облик - РИА Новости, 16.05.2025
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15:06 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/efimov-2017333779.html
Ефимов: корпусу №10 Морозовской детской больницы вернут исторический облик
Ефимов: корпусу №10 Морозовской детской больницы вернут исторический облик - РИА Новости, 16.05.2025
Ефимов: корпусу №10 Морозовской детской больницы вернут исторический облик
Корпусу №10 Морозовской детской больницы вернут исторический облик в рамках реставрации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:06:00+03:00
2025-05-16T15:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Корпусу №10 Морозовской детской больницы вернут исторический облик в рамках реставрации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что работы проведут в рамках комплексной модернизации больницы."Специалисты отреставрируют элементы архитектурного оформления фасадов корпуса №10, в том числе карниз, лепнину и фигурные козырьки крылец. Также запланированы работы и на кровле здания. В самом здании приведут в порядок лестницы, воссоздадут по сохранившимся аналогам дверные и оконные заполнения, приведут в порядок латунные детали", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В свою очередь председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков отметил, что по проекту реставрации специалисты укрепят своды Монье и установят дополнительные разгружающие балки. Также на здании поменяют стальное кровельное ограждение, наружный водосток, две пожарные лестницы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что внутри здания больницы воссоздадут полы из керамической метлахской плитки.
https://ria.ru/20250516/efimov-2017189007.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: корпусу №10 Морозовской детской больницы вернут исторический облик

Ефимов: в Москве вернут исторической облик корпусу Морозовской детской больницы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Корпусу №10 Морозовской детской больницы вернут исторический облик в рамках реставрации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что работы проведут в рамках комплексной модернизации больницы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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"Специалисты отреставрируют элементы архитектурного оформления фасадов корпуса №10, в том числе карниз, лепнину и фигурные козырьки крылец. Также запланированы работы и на кровле здания. В самом здании приведут в порядок лестницы, воссоздадут по сохранившимся аналогам дверные и оконные заполнения, приведут в порядок латунные детали", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В свою очередь председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков отметил, что по проекту реставрации специалисты укрепят своды Монье и установят дополнительные разгружающие балки. Также на здании поменяют стальное кровельное ограждение, наружный водосток, две пожарные лестницы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что внутри здания больницы воссоздадут полы из керамической метлахской плитки.
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