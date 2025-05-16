https://ria.ru/20250516/efimov-2017333779.html

Ефимов: корпусу №10 Морозовской детской больницы вернут исторический облик

Ефимов: корпусу №10 Морозовской детской больницы вернут исторический облик - РИА Новости, 16.05.2025

Ефимов: корпусу №10 Морозовской детской больницы вернут исторический облик

Корпусу №10 Морозовской детской больницы вернут исторический облик в рамках реставрации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T15:06:00+03:00

2025-05-16T15:06:00+03:00

2025-05-16T15:06:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058056_0:106:2560:1546_1920x0_80_0_0_054b31640b2787dc6027f58c51418e7c.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Корпусу №10 Морозовской детской больницы вернут исторический облик в рамках реставрации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что работы проведут в рамках комплексной модернизации больницы."Специалисты отреставрируют элементы архитектурного оформления фасадов корпуса №10, в том числе карниз, лепнину и фигурные козырьки крылец. Также запланированы работы и на кровле здания. В самом здании приведут в порядок лестницы, воссоздадут по сохранившимся аналогам дверные и оконные заполнения, приведут в порядок латунные детали", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В свою очередь председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков отметил, что по проекту реставрации специалисты укрепят своды Монье и установят дополнительные разгружающие балки. Также на здании поменяют стальное кровельное ограждение, наружный водосток, две пожарные лестницы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что внутри здания больницы воссоздадут полы из керамической метлахской плитки.

https://ria.ru/20250516/efimov-2017189007.html

https://ria.ru/20250515/efimov-2017077889.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы