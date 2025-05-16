https://ria.ru/20250516/efimov-2017189007.html
Ефимов: в Мневниковской пойме реализуют четыре спортивных инвестпроекта
Ефимов: в Мневниковской пойме реализуют четыре спортивных инвестпроекта - РИА Новости, 16.05.2025
Ефимов: в Мневниковской пойме реализуют четыре спортивных инвестпроекта
Четыре спортивных масштабных инвестпроекта реализуют в Мневниковской пойме, для этого город предоставил 15 гектаров земли, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T11:12:00+03:00
2025-05-16T11:12:00+03:00
2025-05-16T11:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
москва
мневниковская пойма
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Четыре спортивных масштабных инвестпроекта реализуют в Мневниковской пойме, для этого город предоставил 15 гектаров земли, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "В Мневниковской пойме идет активное градостроительное развитие – формируется современное городское пространство. Например, там возведут несколько крупных спортивных комплексов. Сейчас на разных стадиях реализации находятся четыре проекта, для которых город предоставил инвесторам около 15 гектаров земли", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что на территории обустроят футбольные поля, теннисный центр, ледовые площадки и другие объекты. Их общая площадь составит более 150 тысяч квадратных метров.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева отметила, что в текущем году Российский футбольный союз получил участок площадью свыше 6 гектаров. Здесь построят Центр подготовки сборных команд России по футболу.Также инвестор возведет комплекс, куда войдут арена для игры в хоккей и занятий фигурным катанием, залы для единоборств и гимнастики, теннисный центр. Кроме того, идет строительство Международной хоккейной академии Александра Овечкина, его ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Мневниковской пойме с 2020 года под возведение 1,8 миллиона "квадратов" недвижимости выделили больше 73 гектаров в рамках реализации масштабных инвестпроектов.
https://ria.ru/20250515/efimov-2017077889.html
https://ria.ru/20250515/efimov-2016958601.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, москва, мневниковская пойма, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Москва, Мневниковская пойма, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Мневниковской пойме реализуют четыре спортивных инвестпроекта
Ефимов: в Мневниковской пойме реализуют четыре масштабных инвестпроекта
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Четыре спортивных масштабных инвестпроекта реализуют в Мневниковской пойме, для этого город предоставил 15 гектаров земли, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Мневниковской пойме идет активное градостроительное развитие – формируется современное городское пространство. Например, там возведут несколько крупных спортивных комплексов. Сейчас на разных стадиях реализации находятся четыре проекта, для которых город предоставил инвесторам около 15 гектаров земли", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что на территории обустроят футбольные поля, теннисный центр, ледовые площадки и другие объекты. Их общая площадь составит более 150 тысяч квадратных метров.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева отметила, что в текущем году Российский футбольный союз получил участок площадью свыше 6 гектаров. Здесь построят Центр подготовки сборных команд России по футболу.
Также инвестор возведет комплекс, куда войдут арена для игры в хоккей и занятий фигурным катанием, залы для единоборств и гимнастики, теннисный центр. Кроме того, идет строительство Международной хоккейной академии Александра Овечкина, его ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Мневниковской пойме с 2020 года под возведение 1,8 миллиона "квадратов" недвижимости выделили больше 73 гектаров в рамках реализации масштабных инвестпроектов.