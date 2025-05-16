https://ria.ru/20250516/duma-2017487362.html

В Госдуме оценили договоренность об обмене пленными с Украиной

В Госдуме оценили договоренность об обмене пленными с Украиной - РИА Новости, 16.05.2025

В Госдуме оценили договоренность об обмене пленными с Украиной

Договоренность о масштабном обмене пленными - тысячу на тысячу - с Украиной является важным моментом, это можно назвать определенным результатом переговоров... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T19:50:00+03:00

2025-05-16T19:50:00+03:00

2025-05-16T19:50:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Договоренность о масштабном обмене пленными - тысячу на тысячу - с Украиной является важным моментом, это можно назвать определенным результатом переговоров сторон, выразил мнение в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Алексей Чепа. Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле в пятницу спустя почти два часа в 15.20 мск. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, анонсировал масштабный обмен пленными - тысячу на тысячу - с Украиной. "Это важный момент, и таких обменов еще не было... Если это все сделать быстро, то тысяча человек, воинов, вернутся в свои семьи. Это уже, можно сказать, определенно результат переговоров. Мы можем рассматривать с определенной долей оптимизма, что результаты какие-то есть", - сказал агентству Чепа. Депутат добавил, что приезд украинской делегации без предварительных условий - это уже результат. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщал Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250516/zhurnalistka-2017485753.html

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