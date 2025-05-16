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В Госдуме оценили договоренность об обмене пленными с Украиной - РИА Новости, 16.05.2025
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19:50 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/duma-2017487362.html
В Госдуме оценили договоренность об обмене пленными с Украиной
В Госдуме оценили договоренность об обмене пленными с Украиной - РИА Новости, 16.05.2025
В Госдуме оценили договоренность об обмене пленными с Украиной
Договоренность о масштабном обмене пленными - тысячу на тысячу - с Украиной является важным моментом, это можно назвать определенным результатом переговоров... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:50:00+03:00
2025-05-16T19:50:00+03:00
в мире
украина
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стамбул
алексей чепа
владимир мединский
хакан фидан
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Договоренность о масштабном обмене пленными - тысячу на тысячу - с Украиной является важным моментом, это можно назвать определенным результатом переговоров сторон, выразил мнение в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Алексей Чепа. Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле в пятницу спустя почти два часа в 15.20 мск. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, анонсировал масштабный обмен пленными - тысячу на тысячу - с Украиной. "Это важный момент, и таких обменов еще не было... Если это все сделать быстро, то тысяча человек, воинов, вернутся в свои семьи. Это уже, можно сказать, определенно результат переговоров. Мы можем рассматривать с определенной долей оптимизма, что результаты какие-то есть", - сказал агентству Чепа. Депутат добавил, что приезд украинской делегации без предварительных условий - это уже результат. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщал Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/zhurnalistka-2017485753.html
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в мире, украина, россия, стамбул, алексей чепа, владимир мединский, хакан фидан, госдума рф, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Алексей Чепа, Владимир Мединский, Хакан Фидан, Госдума РФ, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В Госдуме оценили договоренность об обмене пленными с Украиной

Депутат Чепа назвал договоренность об обмене пленными с Украиной важным моментом

© Фото : Тверское отделение "Справедливой России"Депутат Госдумы Алексей Чепа
Депутат Госдумы Алексей Чепа - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Тверское отделение "Справедливой России"
Депутат Госдумы Алексей Чепа. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Договоренность о масштабном обмене пленными - тысячу на тысячу - с Украиной является важным моментом, это можно назвать определенным результатом переговоров сторон, выразил мнение в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Алексей Чепа.
Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле в пятницу спустя почти два часа в 15.20 мск. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, анонсировал масштабный обмен пленными - тысячу на тысячу - с Украиной.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Нидерландская журналистка оценила переговоры России и Украины в Стамбуле
16 мая, 19:42
"Это важный момент, и таких обменов еще не было... Если это все сделать быстро, то тысяча человек, воинов, вернутся в свои семьи. Это уже, можно сказать, определенно результат переговоров. Мы можем рассматривать с определенной долей оптимизма, что результаты какие-то есть", - сказал агентству Чепа.
Депутат добавил, что приезд украинской делегации без предварительных условий - это уже результат.
Президент РФ Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщал Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Экс-депутат Рады оценил переговоры России и Украины в Стамбуле
16 мая, 18:52
 
В миреУкраинаРоссияСтамбулАлексей ЧепаВладимир МединскийХакан ФиданГосдума РФПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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