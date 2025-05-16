В Госдуме оценили договоренность об обмене пленными с Украиной
Депутат Чепа назвал договоренность об обмене пленными с Украиной важным моментом
Депутат Госдумы Алексей Чепа. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Договоренность о масштабном обмене пленными - тысячу на тысячу - с Украиной является важным моментом, это можно назвать определенным результатом переговоров сторон, выразил мнение в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Алексей Чепа.
Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле в пятницу спустя почти два часа в 15.20 мск. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, анонсировал масштабный обмен пленными - тысячу на тысячу - с Украиной.
"Это важный момент, и таких обменов еще не было... Если это все сделать быстро, то тысяча человек, воинов, вернутся в свои семьи. Это уже, можно сказать, определенно результат переговоров. Мы можем рассматривать с определенной долей оптимизма, что результаты какие-то есть", - сказал агентству Чепа.
Депутат добавил, что приезд украинской делегации без предварительных условий - это уже результат.
Президент РФ Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщал Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>