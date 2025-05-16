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В курском Рыльске из-за атаки дрона отключилось электричество - РИА Новости, 17.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:39 16.05.2025 (обновлено: 00:29 17.05.2025)
https://ria.ru/20250516/dron-2017503688.html
В курском Рыльске из-за атаки дрона отключилось электричество
В курском Рыльске из-за атаки дрона отключилось электричество - РИА Новости, 17.05.2025
В курском Рыльске из-за атаки дрона отключилось электричество
Отключение электричества произошло в Рыльске Курской области из-за атаки дрона, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-16T21:39:00+03:00
2025-05-17T00:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльск
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Отключение электричества произошло в Рыльске Курской области из-за атаки дрона, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. Глава региона уточнил, что после удара незначительные повреждения получил трансформатор. Помимо Рыльска, без света также остались поселки Коренево и Глушково. Аварийные бригады уже отправились на место ЧП.После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников.В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250516/postradavshiy-2017454940.html
рыльск
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рыльск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Россия
В курском Рыльске из-за атаки дрона отключилось электричество

Хинштейн: в курском Рыльске произошло отключение электричества из-за атаки дрона

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия удара ВСУ по Рыльску Курской области
Последствия удара ВСУ по Рыльску Курской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия удара ВСУ по Рыльску Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Отключение электричества произошло в Рыльске Курской области из-за атаки дрона, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что после удара незначительные повреждения получил трансформатор. Помимо Рыльска, без света также остались поселки Коренево и Глушково. Аварийные бригады уже отправились на место ЧП.
После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников.
В регионе действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеРыльскКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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