https://ria.ru/20250516/dron-2017503688.html

В курском Рыльске из-за атаки дрона отключилось электричество

В курском Рыльске из-за атаки дрона отключилось электричество - РИА Новости, 17.05.2025

В курском Рыльске из-за атаки дрона отключилось электричество

Отключение электричества произошло в Рыльске Курской области из-за атаки дрона, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-16T21:39:00+03:00

2025-05-16T21:39:00+03:00

2025-05-17T00:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

рыльск

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Отключение электричества произошло в Рыльске Курской области из-за атаки дрона, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. Глава региона уточнил, что после удара незначительные повреждения получил трансформатор. Помимо Рыльска, без света также остались поселки Коренево и Глушково. Аварийные бригады уже отправились на место ЧП.После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников.В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250516/postradavshiy-2017454940.html

рыльск

курская область

россия

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2025

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рыльск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия