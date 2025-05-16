https://ria.ru/20250516/dron-2017457595.html

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.05.2025

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель

Житель поселка Борисовка Белгородской области получил баротравму в результате атаки украинского дрона на припаркованный автомобиль, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T18:08:00+03:00

2025-05-16T18:08:00+03:00

2025-05-16T18:09:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Житель поселка Борисовка Белгородской области получил баротравму в результате атаки украинского дрона на припаркованный автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В посёлке Борисовка Борисовского района дрон ВСУ атаковал автомобиль на стоянке коммерческого объекта. Пострадал мирный житель. В результате удара мужчина получил баротравму. Бригада СМП доставила его в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что повреждены два легковых автомобиля. Оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20250516/vsu-2017380892.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины