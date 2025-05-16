Европе потребовалось бы 25 лет на замену военной помощи США, сообщил IISS
IISS: Европе нужно 25 лет и триллион долларов, чтобы заменить военную помощь США
Флаг Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Европе потребовалось бы 25 лет и один триллион долларов на замену военной помощи со стороны США в случае лишения подобной поддержки, следует из отчета Международного института стратегических исследований (IISS).
"Чтобы заменить нынешний предполагаемый объем обычных вооружений США, выделяемых на евроатлантическом направлении, европейским государствам было бы необходимо инвестировать значительные ресурсы в дополнение к уже существующим планам по наращиванию военного потенциала. IISS оценивает, что с учетом единовременных затрат на закупку и предполагаемого 25-летнего жизненного цикла, эти затраты составят приблизительно один триллион долларов", - говорится в отчете.
По оценке авторов документа, самой дорогой строчкой расходов при таком сценарии была бы закупка 400 тактических боевых самолетов, 20 эсминцев и 24 зенитных ракетных комплексов.
При этом сумма в триллион долларов не учитывает ряд направлений, включая управление войсками, координацию, космические и разведывательные возможности, а также стоимость ядерного оружия.
В отчете сказано, что в краткосрочной перспективе даже при наличии неограниченных инвестиций в оборону европейским производителям оружия не удалось бы справиться с возросшим спросом из-за проблем с поставками, нехватки рабочей силы и регуляторных ограничений.
В апреле министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил партнерам по НАТО разработать дорожную карту на случай сокращения американского военного присутствия в Европе.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.