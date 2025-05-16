https://ria.ru/20250516/dollary-2017282922.html

Европе потребовалось бы 25 лет на замену военной помощи США, сообщил IISS

Европе потребовалось бы 25 лет на замену военной помощи США, сообщил IISS - РИА Новости, 16.05.2025

Европе потребовалось бы 25 лет на замену военной помощи США, сообщил IISS

Европе потребовалось бы 25 лет и один триллион долларов на замену военной помощи со стороны США в случае лишения подобной поддержки, следует из отчета... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:29:00+03:00

2025-05-16T10:29:00+03:00

2025-05-16T10:29:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Европе потребовалось бы 25 лет и один триллион долларов на замену военной помощи со стороны США в случае лишения подобной поддержки, следует из отчета Международного института стратегических исследований (IISS). "Чтобы заменить нынешний предполагаемый объем обычных вооружений США, выделяемых на евроатлантическом направлении, европейским государствам было бы необходимо инвестировать значительные ресурсы в дополнение к уже существующим планам по наращиванию военного потенциала. IISS оценивает, что с учетом единовременных затрат на закупку и предполагаемого 25-летнего жизненного цикла, эти затраты составят приблизительно один триллион долларов", - говорится в отчете. По оценке авторов документа, самой дорогой строчкой расходов при таком сценарии была бы закупка 400 тактических боевых самолетов, 20 эсминцев и 24 зенитных ракетных комплексов. При этом сумма в триллион долларов не учитывает ряд направлений, включая управление войсками, координацию, космические и разведывательные возможности, а также стоимость ядерного оружия. В отчете сказано, что в краткосрочной перспективе даже при наличии неограниченных инвестиций в оборону европейским производителям оружия не удалось бы справиться с возросшим спросом из-за проблем с поставками, нехватки рабочей силы и регуляторных ограничений. В апреле министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил партнерам по НАТО разработать дорожную карту на случай сокращения американского военного присутствия в Европе. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017257417.html

https://ria.ru/20250317/hodzhes-2005471172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, европа, германия, борис писториус, дональд трамп, пит хегсет, нато, iiss, министерство обороны сша, в мире