Доля поступлений в бюджет Москвы от сферы информационных технологий выросла
Доля поступлений в бюджет Москвы от сферы IT составляет около 20-25%
Деньги. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Доля поступлений в бюджет Москвы от сферы информационных технологий на сегодняшний день составляет порядка 20-25% и эта доля постоянно растет, заявил руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин, выступая на экономическом форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum".
"Сегодня система видеонаблюдения, видеораспознования, системы биометрические, которые применяются вплоть до прохода в метрополитен или общественный транспорт, очень востребованы за рубежом, мы видим в них огромный экспортный потенциал. Мне кажется, что это та отрасль, которая должна все время поддерживаться. Сегодня сфера информационных технологий настолько эффективна экономически, что дает в бюджет города примерно 20-25% поступлений. Эта доля постоянно растет, что нас очень радует", - сообщил Черемин на сессии "Экспорт цифровых продуктов для умных городов: от идеи до выхода на глобальный рынок".
Он отметил, что такие показатели фиксируются благодаря тому, что Москва оказывает беспрецедентные меры поддержки в этой сфере: финансирует и субсидирует стартапы, строит технопарки и технополисы, создает инновационные кластеры.
"Для Москвы сфера высоких информационных технологий и возможность использования искусственного интеллекта в различных отраслях является тем конкурентным преимуществом, которое позволяет городу оставаться одним из лидеров и получать самые высокие международные рейтинги", - подчеркнул Черемин.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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