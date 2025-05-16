https://ria.ru/20250516/dogovor-2017364426.html

Яковенко высказался о возможном прекращении огня на Украине

Яковенко высказался о возможном прекращении огня на Украине - РИА Новости, 16.05.2025

Яковенко высказался о возможном прекращении огня на Украине

Прекращение огня на Украине будет в пакете с мирным договором, и только полноценный мирный договор может гарантировать мир России и Европе, такое мнение... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:00:00+03:00

2025-05-16T14:00:00+03:00

2025-05-16T14:00:00+03:00

в мире

россия

украина

стамбул

александр яковенко

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979186653_0:22:3072:1750_1920x0_80_0_0_71885b5f8115ded1f514058063e68457.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Прекращение огня на Украине будет в пакете с мирным договором, и только полноценный мирный договор может гарантировать мир России и Европе, такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Прекращение огня пойдет в пакете с мирным договором, и чем скорее он будет заключен, тем лучше для Украины", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что инициатива президента РФ Владимира Путина о переговорах в Стамбуле дает реальный шанс мирному урегулированию на Украине, а также снимает угрозу эскалации конфликта с Западом. "России и Европе нужен прочный мир, который может быть гарантирован только полноценным мирным договором, а не замораживанием конфликта неким перемирием, за которым последуют вязкие переговоры с неопределенным исходом", - добавил Яковенко. Президент России ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу первой состоялась встреча США, Украины и Турции. В районе 12.30 мск ожидается встреча представителей России, Украины и Турции. Агентство Рейтер со ссылкой на украинский дипломатический источник сообщило, что Киев считает вопрос прекращения огня приоритетным на предстоящих переговорах с Россией.

https://ria.ru/20250515/pushilin-2017078479.html

https://ria.ru/20250515/rossija-2017147790.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, стамбул, александр яковенко, владимир путин, дмитрий песков