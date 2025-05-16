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Яковенко высказался о возможном прекращении огня на Украине - РИА Новости, 16.05.2025
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14:00 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/dogovor-2017364426.html
Яковенко высказался о возможном прекращении огня на Украине
Яковенко высказался о возможном прекращении огня на Украине - РИА Новости, 16.05.2025
Яковенко высказался о возможном прекращении огня на Украине
Прекращение огня на Украине будет в пакете с мирным договором, и только полноценный мирный договор может гарантировать мир России и Европе, такое мнение... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:00:00+03:00
2025-05-16T14:00:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Прекращение огня на Украине будет в пакете с мирным договором, и только полноценный мирный договор может гарантировать мир России и Европе, такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Прекращение огня пойдет в пакете с мирным договором, и чем скорее он будет заключен, тем лучше для Украины", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что инициатива президента РФ Владимира Путина о переговорах в Стамбуле дает реальный шанс мирному урегулированию на Украине, а также снимает угрозу эскалации конфликта с Западом. "России и Европе нужен прочный мир, который может быть гарантирован только полноценным мирным договором, а не замораживанием конфликта неким перемирием, за которым последуют вязкие переговоры с неопределенным исходом", - добавил Яковенко. Президент России ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу первой состоялась встреча США, Украины и Турции. В районе 12.30 мск ожидается встреча представителей России, Украины и Турции. Агентство Рейтер со ссылкой на украинский дипломатический источник сообщило, что Киев считает вопрос прекращения огня приоритетным на предстоящих переговорах с Россией.
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в мире, россия, украина, стамбул, александр яковенко, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Александр Яковенко, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Яковенко высказался о возможном прекращении огня на Украине

Яковенко: прекращение огня на Украине будет идти в пакете с мирным договором

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Прекращение огня на Украине будет в пакете с мирным договором, и только полноценный мирный договор может гарантировать мир России и Европе, такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Прекращение огня пойдет в пакете с мирным договором, и чем скорее он будет заключен, тем лучше для Украины", - сказал собеседник агентства.
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Он подчеркнул, что инициатива президента РФ Владимира Путина о переговорах в Стамбуле дает реальный шанс мирному урегулированию на Украине, а также снимает угрозу эскалации конфликта с Западом.
"России и Европе нужен прочный мир, который может быть гарантирован только полноценным мирным договором, а не замораживанием конфликта неким перемирием, за которым последуют вязкие переговоры с неопределенным исходом", - добавил Яковенко.
Президент России ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу первой состоялась встреча США, Украины и Турции. В районе 12.30 мск ожидается встреча представителей России, Украины и Турции. Агентство Рейтер со ссылкой на украинский дипломатический источник сообщило, что Киев считает вопрос прекращения огня приоритетным на предстоящих переговорах с Россией.
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