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Возрождение Донбасса находится в активной фазе, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.05.2025
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15:42 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/dnr-2017397436.html
Возрождение Донбасса находится в активной фазе, заявил Пушилин
Возрождение Донбасса находится в активной фазе, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.05.2025
Возрождение Донбасса находится в активной фазе, заявил Пушилин
Возрождение Донбасса находится в активной фазе, планируется застройка не только Мариуполя, но и Донецко-Макеевской агломерации и побережья, заявил глава ДНР... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:42:00+03:00
2025-05-16T15:42:00+03:00
экономика
донбасс
мариуполь
донецкая народная республика
денис пушилин
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Возрождение Донбасса находится в активной фазе, планируется застройка не только Мариуполя, но и Донецко-Макеевской агломерации и побережья, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Промышленный потенциал не может долгий период сдерживаться, не может находиться в той стадии, когда является невостребованным. И сейчас уже мы видим, что возрождение Донбасса находится в активной фазе", - сказал Пушилин журналистам. По словам главы республики, в настоящее время в наличии появляется все больше инвестиций по разным направлениям, прежде всего - это строительство, поскольку имеются возможности для застройщиков получить дополнительные преференции: льготная ипотека под 2%, различные меры поддержки, свободная экономическая зона, пристальное внимание со стороны руководства республики. "Причем сейчас речь идет не только о застройке Мариуполя - это уже и застройка Донецко-Макеевской агломерации, это застройка и побережья в 124 километра протяженностью. Конечно, это становится все более интересным", - отметил Пушилин. По информации главы ДНР, развиваются и промышленные объекты, которые в настоящее время передаются на конкурсной основе в управление, в аренду с правом выкупа - металлургические предприятия, предприятия машиностроительной и химической отраслей. Кроме того, Пушилин подчеркнул, что в регионе развивается и несвойственное ранее сельское хозяйство. По его словам, с учетом географического положения республики инвестиции в сельское хозяйство также являются достаточно перспективными. Как отмечается на сайте правительства России, одним из наиболее эффективных инструментов экономического развития и промышленного возрождения новых регионов является свободная экономическая зона.
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экономика, донбасс, мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин
Экономика, Донбасс, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Возрождение Донбасса находится в активной фазе, заявил Пушилин

Пушилин: планируется застройка Донецко-Макеевской агломерации и побережья

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Возрождение Донбасса находится в активной фазе, планируется застройка не только Мариуполя, но и Донецко-Макеевской агломерации и побережья, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Промышленный потенциал не может долгий период сдерживаться, не может находиться в той стадии, когда является невостребованным. И сейчас уже мы видим, что возрождение Донбасса находится в активной фазе", - сказал Пушилин журналистам.
По словам главы республики, в настоящее время в наличии появляется все больше инвестиций по разным направлениям, прежде всего - это строительство, поскольку имеются возможности для застройщиков получить дополнительные преференции: льготная ипотека под 2%, различные меры поддержки, свободная экономическая зона, пристальное внимание со стороны руководства республики.
"Причем сейчас речь идет не только о застройке Мариуполя - это уже и застройка Донецко-Макеевской агломерации, это застройка и побережья в 124 километра протяженностью. Конечно, это становится все более интересным", - отметил Пушилин.
По информации главы ДНР, развиваются и промышленные объекты, которые в настоящее время передаются на конкурсной основе в управление, в аренду с правом выкупа - металлургические предприятия, предприятия машиностроительной и химической отраслей.
Кроме того, Пушилин подчеркнул, что в регионе развивается и несвойственное ранее сельское хозяйство. По его словам, с учетом географического положения республики инвестиции в сельское хозяйство также являются достаточно перспективными.
Как отмечается на сайте правительства России, одним из наиболее эффективных инструментов экономического развития и промышленного возрождения новых регионов является свободная экономическая зона.
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ЭкономикаДонбассМариупольДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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