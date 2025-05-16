https://ria.ru/20250516/desantniki-2017248641.html

Боец рассказал об уничтожении БТР MaxxPro ВСУ у государственной границы

Боец рассказал об уничтожении БТР MaxxPro ВСУ у государственной границы - РИА Новости, 16.05.2025

Боец рассказал об уничтожении БТР MaxxPro ВСУ у государственной границы

Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (83 ГВ ОДШБР) уничтожили MaxxPro с украинской пехотой на территории Сумской области у границы с РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T03:20:00+03:00

2025-05-16T03:20:00+03:00

2025-05-16T23:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

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КУРСК, 16 мая - РИА Новости. Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (83 ГВ ОДШБР) уничтожили MaxxPro с украинской пехотой на территории Сумской области у границы с Россией. Транспорт подъезжал к позициям ВС РФ, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Демон". Видео уничтожения БТР MaxxPro (американский колёсный самоходный бронетранспортёр производства Navistar International- ред.) есть в распоряжении РИА Новости. "Сегодня ночью нашими операторами ... был обнаружен MaxxPro, который пытался осуществить подброску личного состава. Его заметили, нанесли огневое поражение артиллерией и FPV- дронами на оптоволокне", - сказал разведчик. Он отметил, что снаряд гаубичной артиллерии обездвижил и вывел машину из строя, а FPV-дроны уничтожили самоходный бронетранспортер с пехотой противника внутри.

https://ria.ru/20250515/marochko-2017022696.html

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Уничтожение БТР MaxxPro с украинской пехотой на территории Сумской области у границы с Россией Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады уничтожили MaxxPro с украинской пехотой на территории Сумской области у границы с Россией. Как рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Демон", БТР подъезжал к позициям российских войск. 2025-05-16T03:20 true PT0M17S

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сумская область, россия, украина, вооруженные силы украины