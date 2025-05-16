https://ria.ru/20250516/desantniki-2017248641.html
Боец рассказал об уничтожении БТР MaxxPro ВСУ у государственной границы
Боец рассказал об уничтожении БТР MaxxPro ВСУ у государственной границы - РИА Новости, 16.05.2025
Боец рассказал об уничтожении БТР MaxxPro ВСУ у государственной границы
Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (83 ГВ ОДШБР) уничтожили MaxxPro с украинской пехотой на территории Сумской области у границы с РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T03:20:00+03:00
2025-05-16T03:20:00+03:00
2025-05-16T23:01:00+03:00
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КУРСК, 16 мая - РИА Новости. Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (83 ГВ ОДШБР) уничтожили MaxxPro с украинской пехотой на территории Сумской области у границы с Россией. Транспорт подъезжал к позициям ВС РФ, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Демон". Видео уничтожения БТР MaxxPro (американский колёсный самоходный бронетранспортёр производства Navistar International- ред.) есть в распоряжении РИА Новости. "Сегодня ночью нашими операторами ... был обнаружен MaxxPro, который пытался осуществить подброску личного состава. Его заметили, нанесли огневое поражение артиллерией и FPV- дронами на оптоволокне", - сказал разведчик. Он отметил, что снаряд гаубичной артиллерии обездвижил и вывел машину из строя, а FPV-дроны уничтожили самоходный бронетранспортер с пехотой противника внутри.
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Уничтожение БТР MaxxPro с украинской пехотой на территории Сумской области у границы с Россией
Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады уничтожили MaxxPro с украинской пехотой на территории Сумской области у границы с Россией.
Как рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Демон", БТР подъезжал к позициям российских войск.
2025-05-16T03:20
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сумская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал об уничтожении БТР MaxxPro ВСУ у государственной границы
Десантники уничтожили БТР MaxxPro ВСУ с пехотой возле госграницы
КУРСК, 16 мая - РИА Новости. Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (83 ГВ ОДШБР) уничтожили MaxxPro с украинской пехотой на территории Сумской области у границы с Россией. Транспорт подъезжал к позициям ВС РФ, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Демон".
Видео уничтожения БТР MaxxPro (американский колёсный самоходный бронетранспортёр производства Navistar International- ред.) есть в распоряжении РИА Новости.
"Сегодня ночью нашими операторами ... был обнаружен MaxxPro, который пытался осуществить подброску личного состава. Его заметили, нанесли огневое поражение артиллерией и FPV- дронами на оптоволокне", - сказал разведчик.
Он отметил, что снаряд гаубичной артиллерии обездвижил и вывел машину из строя, а FPV-дроны уничтожили самоходный бронетранспортер с пехотой противника внутри.