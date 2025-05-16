https://ria.ru/20250516/deputat-2017250914.html

Депутат предложил перевести ординатора, принявшую роды в метро, на бюджет

Депутат предложил перевести ординатора, принявшую роды в метро, на бюджет - РИА Новости, 16.05.2025

Депутат предложил перевести ординатора, принявшую роды в метро, на бюджет

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия — За правду") направил обращение губернатору Московской области Андрею Воробьеву с предложением перевести... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T04:11:00+03:00

2025-05-16T04:11:00+03:00

2025-05-16T15:16:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия — За правду") направил обращение губернатору Московской области Андрею Воробьеву с предложением перевести девушку-ординатора, принявшую роды у женщины в московском метро, на бюджетное обучение, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Тридцатого апреля на станции "Чистые пруды" московского метро родила женщина. Оказывать помощь и принимать роды начала случайная пассажирка, которая оказалась ординатором и в будущем врачом — акушером-гинекологом. В среду, 14 мая, Гусев встретился с девушкой-ординатором и наградил ее, вручив благодарственное письмо Госдумы. Политик также сообщил агентству, что обратился к руководителю департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову с предложением подарить бесплатный пожизненный проезд в столичном метро новорожденному, маме и ординатору. "Прошу вас рассмотреть возможность ее зачисления в аспирантуру ГБУЗ МО "Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского" за счет бюджетных средств", — сказано в письме.В документе парламентарий отметил, что такое решение станет заслуженной наградой за самоотверженность и послужит примером для других. Кроме того, депутат Госдумы обратился к директору ГБУЗ МО МОНИИАГ Роману Шмакову с данной просьбой. Документ также имеется в распоряжении агентства. В беседе с РИА Новости Гусев рассказал, что героический поступок молодого врача получил широкий общественный резонанс, а также показал высокий уровень подготовки специалиста и исключительные человеческие качества девушки. "Поддержка в виде гранта или бюджетного места станет заслуженной наградой за ее самоотверженность. И, что также важно, укрепит положительный имидж региона", — добавил депутат Госдумы.

https://ria.ru/20250430/gosduma-2014507931.html

https://ria.ru/20250514/nagrada-2016955998.html

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