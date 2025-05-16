https://ria.ru/20250516/delegatsiya-2017321125.html

Делегация России прибыла к месту переговоров

Делегация России прибыла к месту переговоров - РИА Новости, 16.05.2025

Делегация России прибыла к месту переговоров

Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с украинскими представителями в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:43:00+03:00

2025-05-16T12:43:00+03:00

2025-05-16T13:18:00+03:00

россия

стамбул

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

в мире

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с украинскими представителями в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Делегация РФ ранее выехала из гостиницы на переговоры с украинской стороной, сообщил осведомленный источник РИА Новости.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции. В ближайшее время ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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Прибытие российской делегации к месту переговоров с Украиной в Стамбуле ❗️Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости 2025-05-16T12:43 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире