https://ria.ru/20250516/delegatsiya-2017321125.html
Делегация России прибыла к месту переговоров
Делегация России прибыла к месту переговоров - РИА Новости, 16.05.2025
Делегация России прибыла к месту переговоров
Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с украинскими представителями в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:43:00+03:00
2025-05-16T12:43:00+03:00
2025-05-16T13:18:00+03:00
россия
стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с украинскими представителями в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Делегация РФ ранее выехала из гостиницы на переговоры с украинской стороной, сообщил осведомленный источник РИА Новости.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции. В ближайшее время ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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Прибытие российской делегации к месту переговоров с Украиной в Стамбуле
❗️Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости
2025-05-16T12:43
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PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Делегация России прибыла к месту переговоров
Делегация России прибыла к месту переговоров в Стамбуле