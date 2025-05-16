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Источник назвал состав делегаций США и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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10:59 16.05.2025 (обновлено: 11:14 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/delegatsiya-2017297695.html
Источник назвал состав делегаций США и Украины в Стамбуле
Источник назвал состав делегаций США и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Источник назвал состав делегаций США и Украины в Стамбуле
Министр обороны Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига вошли в украинскую делегацию на переговорах в... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:59:00+03:00
2025-05-16T11:14:00+03:00
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стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига вошли в украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана стартовали в Стамбуле в 10.50 мск, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции."Делегация США представлена госсекретарем Марко Рубио, послом США Томом Барраком и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом, украинская - министром обороны Рустемом Умеровым, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и главой МИД Андреем Сибигой", - сообщил источник.Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.В четверг вечером Фидан провел встречу с российской делегацией.Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/tramp-2017239551.html
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017264037.html
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сша, украина, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
США, Украина, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Источник назвал состав делегаций США и Украины в Стамбуле

В делегацию США вошли Рубио и Келлог, в украинскую — Ермак и Умеров

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига вошли в украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана стартовали в Стамбуле в 10.50 мск, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Белый дом назвал Трампа реалистом в вопросе урегулирования на Украине
15 мая, 23:44
"Делегация США представлена госсекретарем Марко Рубио, послом США Томом Барраком и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом, украинская - министром обороны Рустемом Умеровым, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и главой МИД Андреем Сибигой", - сообщил источник.
Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.
В четверг вечером Фидан провел встречу с российской делегацией.
Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие ВС Турции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Источник рассказал о графике переговоров в Стамбуле
16 мая, 08:56
 
СШАУкраинаСтамбулПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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