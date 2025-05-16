https://ria.ru/20250516/delegatsiya-2017297695.html

Источник назвал состав делегаций США и Украины в Стамбуле

Источник назвал состав делегаций США и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

Источник назвал состав делегаций США и Украины в Стамбуле

Министр обороны Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига вошли в украинскую делегацию на переговорах в... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:59:00+03:00

2025-05-16T10:59:00+03:00

2025-05-16T11:14:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига вошли в украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана стартовали в Стамбуле в 10.50 мск, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции."Делегация США представлена госсекретарем Марко Рубио, послом США Томом Барраком и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом, украинская - министром обороны Рустемом Умеровым, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и главой МИД Андреем Сибигой", - сообщил источник.Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.В четверг вечером Фидан провел встречу с российской делегацией.Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/tramp-2017239551.html

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017264037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, украина, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025