Источник назвал состав делегаций США и Украины в Стамбуле
В делегацию США вошли Рубио и Келлог, в украинскую — Ермак и Умеров
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига вошли в украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана стартовали в Стамбуле в 10.50 мск, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"Делегация США представлена госсекретарем Марко Рубио, послом США Томом Барраком и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом, украинская - министром обороны Рустемом Умеровым, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и главой МИД Андреем Сибигой", - сообщил источник.
Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.
В четверг вечером Фидан провел встречу с российской делегацией.
Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
Источник рассказал о графике переговоров в Стамбуле
16 мая, 08:56