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Российская делегация пока не выезжала к месту переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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10:47 16.05.2025 (обновлено: 10:59 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/delegatsiya-2017291780.html
Российская делегация пока не выезжала к месту переговоров в Стамбуле
Российская делегация пока не выезжала к месту переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Российская делегация пока не выезжала к месту переговоров в Стамбуле
Российская делегация пока не выезжала к месту переговоров в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:47:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Российская делегация пока не выезжала к месту переговоров в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Делегация пока не выехала", - сообщил источник в 10.40 мск.К месту переговоров в рабочий офис администрации президента Турции прибыли делегации Украины, США и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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стамбул, россия, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Стамбул, Россия, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Российская делегация пока не выезжала к месту переговоров в Стамбуле

Российская делегация пока не выезжала к месту переговоров с Украиной в Стамбуле

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Автомобиль у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Автомобиль у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Российская делегация пока не выезжала к месту переговоров в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Делегация пока не выехала", - сообщил источник в 10.40 мск.
К месту переговоров в рабочий офис администрации президента Турции прибыли делегации Украины, США и Турции.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Источник назвал состав делегаций США и Украины в Стамбуле
16 мая, 10:59
 
СтамбулРоссияУкраинаПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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