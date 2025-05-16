https://ria.ru/20250516/delegatsiya-2017291780.html

Российская делегация пока не выезжала к месту переговоров в Стамбуле

Российская делегация пока не выезжала к месту переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

Российская делегация пока не выезжала к месту переговоров в Стамбуле

Российская делегация пока не выезжала к месту переговоров в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:47:00+03:00

2025-05-16T10:47:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

в мире

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Российская делегация пока не выезжала к месту переговоров в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Делегация пока не выехала", - сообщил источник в 10.40 мск.К месту переговоров в рабочий офис администрации президента Турции прибыли делегации Украины, США и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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Варвара Скокшина

стамбул, россия, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире