https://ria.ru/20250516/delegatsiya-2017291780.html
Российская делегация пока не выезжала к месту переговоров в Стамбуле
Российская делегация пока не выезжала к месту переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Российская делегация пока не выезжала к месту переговоров в Стамбуле
Российская делегация пока не выезжала к месту переговоров в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:47:00+03:00
2025-05-16T10:47:00+03:00
2025-05-16T10:59:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Российская делегация пока не выезжала к месту переговоров в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Делегация пока не выехала", - сообщил источник в 10.40 мск.К месту переговоров в рабочий офис администрации президента Турции прибыли делегации Украины, США и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Стамбул, Россия, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Российская делегация пока не выезжала к месту переговоров в Стамбуле
Российская делегация пока не выезжала к месту переговоров с Украиной в Стамбуле