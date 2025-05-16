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Американская делегация прибыла на место переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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10:37 16.05.2025 (обновлено: 10:51 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/delegatsiya-2017285684.html
Американская делегация прибыла на место переговоров в Стамбуле
Американская делегация прибыла на место переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Американская делегация прибыла на место переговоров в Стамбуле
Американская делегация прибыла в президентский офис в Стамбуле, где планируется ряд переговоров по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:37:00+03:00
2025-05-16T10:51:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
стамбул
в мире
украина
турция
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СТАМБУЛ, 16 мая – РИА Новости. Американская делегация прибыла в президентский офис в Стамбуле, где планируется ряд переговоров по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости.Кортеж из нескольких машин заехал на территорию офиса президента в районе 10 часов утра по Стамбулу (совпадает с мск).Первой состоится встреча США, Украины и Турции. В районе 12.30 мск ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.Информации о том, пройдут ли 16 мая в Стамбуле четырехсторонние переговоры России, США, Украины и Турции, пока нет, сообщил РИА Новости осведомленный источник.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/miroshnik-2017259001.html
https://ria.ru/20250516/ukraina-2017244841.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, в мире, украина, турция
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, В мире, Украина, Турция
Американская делегация прибыла на место переговоров в Стамбуле

Американская делегация прибыла на место переговоров с РФ и Украиной в Стамбуле

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАмериканская делегация прибывает к месту проведения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле. 16 мая 2025
Американская делегация прибывает к месту проведения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Американская делегация прибывает к месту проведения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле. 16 мая 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая – РИА Новости. Американская делегация прибыла в президентский офис в Стамбуле, где планируется ряд переговоров по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости.
Кортеж из нескольких машин заехал на территорию офиса президента в районе 10 часов утра по Стамбулу (совпадает с мск).
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мирошник прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле
16 мая, 07:41
Первой состоится встреча США, Украины и Турции. В районе 12.30 мск ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.
Информации о том, пройдут ли 16 мая в Стамбуле четырехсторонние переговоры России, США, Украины и Турции, пока нет, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В Германии раскрыли гнусный план Украины на переговорах в Стамбуле
16 мая, 01:42
 
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025СтамбулВ миреУкраинаТурция
 
 
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