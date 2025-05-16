https://ria.ru/20250516/delegatsiya-2017285684.html

Американская делегация прибыла на место переговоров в Стамбуле

Американская делегация прибыла на место переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

Американская делегация прибыла на место переговоров в Стамбуле

Американская делегация прибыла в президентский офис в Стамбуле, где планируется ряд переговоров по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:37:00+03:00

2025-05-16T10:37:00+03:00

2025-05-16T10:51:00+03:00

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 16 мая – РИА Новости. Американская делегация прибыла в президентский офис в Стамбуле, где планируется ряд переговоров по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости.Кортеж из нескольких машин заехал на территорию офиса президента в районе 10 часов утра по Стамбулу (совпадает с мск).Первой состоится встреча США, Украины и Турции. В районе 12.30 мск ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.Информации о том, пройдут ли 16 мая в Стамбуле четырехсторонние переговоры России, США, Украины и Турции, пока нет, сообщил РИА Новости осведомленный источник.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250516/miroshnik-2017259001.html

https://ria.ru/20250516/ukraina-2017244841.html

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, в мире, украина, турция