https://ria.ru/20250516/davlenie-2017479363.html

Министр обороны Британии призвал оказать давление на Россию

Министр обороны Британии призвал оказать давление на Россию - РИА Новости, 16.05.2025

Министр обороны Британии призвал оказать давление на Россию

Министр обороны Великобритании Джон Хили призвал к оказанию давления на Россию "по всем направлениям", в том числе через продолжение оказания военной поддержи... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T19:09:00+03:00

2025-05-16T19:09:00+03:00

2025-05-16T19:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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джон хили

владимир путин

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили призвал к оказанию давления на Россию "по всем направлениям", в том числе через продолжение оказания военной поддержи Украине. "Мы должны оказать давление на Путина всеми возможными способами, сочетая военную поддержку Украины в том виде, в каком мы ее оказываем, с дипломатическим и экономическим давлением", - заявил Хили журналистам в ходе встречи министров обороны группы стран E5 (Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании) в Италии. Трансляция велась министерством обороны Италии. Днем ранее на Даунинг-стрит заявили, что российская энергетическая отрасль станет главной мишенью широкомасштабных санкций в ближайшие недели, "если Россия не согласится на прекращение огня" на Украине. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.

https://ria.ru/20250516/britaniya-2017170730.html

https://ria.ru/20250515/lavrov-2017093483.html

https://ria.ru/20250515/ishinger-2017020881.html

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в мире, россия, украина, италия, джон хили, владимир путин, дмитрий песков, великобритания