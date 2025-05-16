Министр обороны Британии призвал оказать давление на Россию
Глава МО Британии Хили призвал оказать давление на Россию по всем направлениям
Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили призвал к оказанию давления на Россию "по всем направлениям", в том числе через продолжение оказания военной поддержи Украине.
"Мы должны оказать давление на Путина всеми возможными способами, сочетая военную поддержку Украины в том виде, в каком мы ее оказываем, с дипломатическим и экономическим давлением", - заявил Хили журналистам в ходе встречи министров обороны группы стран E5 (Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании) в Италии. Трансляция велась министерством обороны Италии.
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Днем ранее на Даунинг-стрит заявили, что российская энергетическая отрасль станет главной мишенью широкомасштабных санкций в ближайшие недели, "если Россия не согласится на прекращение огня" на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.