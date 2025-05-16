https://ria.ru/20250516/dagestan-2017460520.html

В Дагестане задержали криминального авторитета

В Дагестане задержали криминального авторитета - РИА Новости, 16.05.2025

В Дагестане задержали криминального авторитета

Правоохранители задержали в Дагестане криминального авторитета по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили в пресс-службе МВД РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T18:16:00+03:00

2025-05-16T18:16:00+03:00

2025-05-16T18:24:00+03:00

происшествия

россия

цумадинский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МАХАЧКАЛА, 16 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали в Дагестане криминального авторитета по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Установлен и задержан 39-летний житель Цумадинского района. Ранее мужчина был осужден по ряду тяжких преступлений… и отбывал наказание в исправительном учреждении № 2 УФСИН России по Дагестану. Следствием установлено, что с декабря 2020 по декабрь 2021 года по указанию известного в криминальных кругах лица… данный гражданин был наделен высшим положением в преступной иерархии среди осужденных", – говорится в сообщении. Используя свой авторитет и поддержу криминальных элементов, мужчина выполнял организационно-распорядительные функции в среде заключенных, оказывал влияние на осужденных и поддерживал криминальные традиции. Возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Материалы переданы по подследственности, добавили в МВД.

https://ria.ru/20250416/ubiystvo-2011570937.html

россия

цумадинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, цумадинский район