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В Дагестане задержали криминального авторитета - РИА Новости, 16.05.2025
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18:16 16.05.2025 (обновлено: 18:24 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/dagestan-2017460520.html
В Дагестане задержали криминального авторитета
В Дагестане задержали криминального авторитета - РИА Новости, 16.05.2025
В Дагестане задержали криминального авторитета
Правоохранители задержали в Дагестане криминального авторитета по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили в пресс-службе МВД РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:16:00+03:00
2025-05-16T18:24:00+03:00
происшествия
россия
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МАХАЧКАЛА, 16 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали в Дагестане криминального авторитета по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Установлен и задержан 39-летний житель Цумадинского района. Ранее мужчина был осужден по ряду тяжких преступлений… и отбывал наказание в исправительном учреждении № 2 УФСИН России по Дагестану. Следствием установлено, что с декабря 2020 по декабрь 2021 года по указанию известного в криминальных кругах лица… данный гражданин был наделен высшим положением в преступной иерархии среди осужденных", – говорится в сообщении. Используя свой авторитет и поддержу криминальных элементов, мужчина выполнял организационно-распорядительные функции в среде заключенных, оказывал влияние на осужденных и поддерживал криминальные традиции. Возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Материалы переданы по подследственности, добавили в МВД.
https://ria.ru/20250416/ubiystvo-2011570937.html
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происшествия, россия, цумадинский район
Происшествия, Россия, Цумадинский район
В Дагестане задержали криминального авторитета

В Дагестане задержали криминального авторитета за участие в преступной иерархии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 16 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали в Дагестане криминального авторитета по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили в пресс-службе МВД республики.
"Установлен и задержан 39-летний житель Цумадинского района. Ранее мужчина был осужден по ряду тяжких преступлений… и отбывал наказание в исправительном учреждении № 2 УФСИН России по Дагестану. Следствием установлено, что с декабря 2020 по декабрь 2021 года по указанию известного в криминальных кругах лица… данный гражданин был наделен высшим положением в преступной иерархии среди осужденных", – говорится в сообщении.
Используя свой авторитет и поддержу криминальных элементов, мужчина выполнял организационно-распорядительные функции в среде заключенных, оказывал влияние на осужденных и поддерживал криминальные традиции.
Возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Материалы переданы по подследственности, добавили в МВД.
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