https://ria.ru/20250516/dagestan-2017442398.html

В Дагестане бухгалтера реабилитационного центра заподозрили в хищении

В Дагестане бухгалтера реабилитационного центра заподозрили в хищении - РИА Новости, 16.05.2025

В Дагестане бухгалтера реабилитационного центра заподозрили в хищении

Главный бухгалтер реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Дагестане подозревается в хищении более 9 миллионов... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T17:16:00+03:00

2025-05-16T17:16:00+03:00

2025-05-16T17:16:00+03:00

происшествия

россия

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МАХАЧКАЛА, 16 мая - РИА Новости. Главный бухгалтер реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Дагестане подозревается в хищении более 9 миллионов рублей путем незаконного начисления себе заработной платы, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по республике. "Установлено, что в период с 2018 по 2023 год главный бухгалтер одного из республиканских реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями незаконно начислял себе заработную плату путем внесения заведомо ложных сведений в соответствующие реестры учреждения. В результате мошенничества совершено хищение более 9 миллионов рублей", – говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России).

https://ria.ru/20250326/moshenniki-2007492302.html

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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)