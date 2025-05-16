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В Дагестане бухгалтера реабилитационного центра заподозрили в хищении
В Дагестане бухгалтера реабилитационного центра заподозрили в хищении - РИА Новости, 16.05.2025
В Дагестане бухгалтера реабилитационного центра заподозрили в хищении
Главный бухгалтер реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Дагестане подозревается в хищении более 9 миллионов... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:16:00+03:00
2025-05-16T17:16:00+03:00
2025-05-16T17:16:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 16 мая - РИА Новости. Главный бухгалтер реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Дагестане подозревается в хищении более 9 миллионов рублей путем незаконного начисления себе заработной платы, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по республике. "Установлено, что в период с 2018 по 2023 год главный бухгалтер одного из республиканских реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями незаконно начислял себе заработную плату путем внесения заведомо ложных сведений в соответствующие реестры учреждения. В результате мошенничества совершено хищение более 9 миллионов рублей", – говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России).
https://ria.ru/20250326/moshenniki-2007492302.html
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Дагестане бухгалтера реабилитационного центра заподозрили в хищении
В Дагестане бухгалтера реабилитационного центра заподозрили в хищении 9 млн руб