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В Дагестане бухгалтера реабилитационного центра заподозрили в хищении - РИА Новости, 16.05.2025
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17:16 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/dagestan-2017442398.html
В Дагестане бухгалтера реабилитационного центра заподозрили в хищении
В Дагестане бухгалтера реабилитационного центра заподозрили в хищении - РИА Новости, 16.05.2025
В Дагестане бухгалтера реабилитационного центра заподозрили в хищении
Главный бухгалтер реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Дагестане подозревается в хищении более 9 миллионов... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:16:00+03:00
2025-05-16T17:16:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 16 мая - РИА Новости. Главный бухгалтер реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Дагестане подозревается в хищении более 9 миллионов рублей путем незаконного начисления себе заработной платы, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по республике. "Установлено, что в период с 2018 по 2023 год главный бухгалтер одного из республиканских реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями незаконно начислял себе заработную плату путем внесения заведомо ложных сведений в соответствующие реестры учреждения. В результате мошенничества совершено хищение более 9 миллионов рублей", – говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России).
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Дагестане бухгалтера реабилитационного центра заподозрили в хищении

В Дагестане бухгалтера реабилитационного центра заподозрили в хищении 9 млн руб

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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МАХАЧКАЛА, 16 мая - РИА Новости. Главный бухгалтер реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Дагестане подозревается в хищении более 9 миллионов рублей путем незаконного начисления себе заработной платы, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по республике.
"Установлено, что в период с 2018 по 2023 год главный бухгалтер одного из республиканских реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями незаконно начислял себе заработную плату путем внесения заведомо ложных сведений в соответствующие реестры учреждения. В результате мошенничества совершено хищение более 9 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России).
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