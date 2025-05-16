На встрече в Турции находится равное число представителей Москвы и Киева
На переговорах в Стамбуле присутствует по 11 человек от России и Украины
© Фото : МИД ТурцииПереговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
© Фото : МИД Турции
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Равное число представителей России и Украины, по 11 человек, присутствует за столом переговоров в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
С российской стороны переговоры возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, в делегацию входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин, а также эксперты из Минобороны, Генштаба, МИД и администрации президента РФ.
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При этом в трансляции, которая велась из зала переговоров, была показана делегация Украины в полном составе и 9 переговорщиков с российской стороны.
Стол переговоров составлен в форме буквы "п". Посередине расположилась делегация Турции во главе с министром иностранных дел страны Хаканом Фиданом, который открыл переговоры.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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