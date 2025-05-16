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На встрече в Турции находится равное число представителей Москвы и Киева - РИА Новости, 16.05.2025
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14:09 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/chislo-2017368453.html
На встрече в Турции находится равное число представителей Москвы и Киева
На встрече в Турции находится равное число представителей Москвы и Киева - РИА Новости, 16.05.2025
На встрече в Турции находится равное число представителей Москвы и Киева
Равное число представителей России и Украины, по 11 человек, присутствует за столом переговоров в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:09:00+03:00
2025-05-16T14:09:00+03:00
россия
украина
турция
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Равное число представителей России и Украины, по 11 человек, присутствует за столом переговоров в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. С российской стороны переговоры возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, в делегацию входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин, а также эксперты из Минобороны, Генштаба, МИД и администрации президента РФ. При этом в трансляции, которая велась из зала переговоров, была показана делегация Украины в полном составе и 9 переговорщиков с российской стороны. Стол переговоров составлен в форме буквы "п". Посередине расположилась делегация Турции во главе с министром иностранных дел страны Хаканом Фиданом, который открыл переговоры. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017218465.html
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россия, украина, турция, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Украина, Турция, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
На встрече в Турции находится равное число представителей Москвы и Киева

На переговорах в Стамбуле присутствует по 11 человек от России и Украины

© Фото : МИД ТурцииПереговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : МИД Турции
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Равное число представителей России и Украины, по 11 человек, присутствует за столом переговоров в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
С российской стороны переговоры возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, в делегацию входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин, а также эксперты из Минобороны, Генштаба, МИД и администрации президента РФ.
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При этом в трансляции, которая велась из зала переговоров, была показана делегация Украины в полном составе и 9 переговорщиков с российской стороны.
Стол переговоров составлен в форме буквы "п". Посередине расположилась делегация Турции во главе с министром иностранных дел страны Хаканом Фиданом, который открыл переговоры.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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