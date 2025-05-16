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В Свердловской области два человека погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 16.05.2025
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12:45 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/chelovek-2017322174.html
В Свердловской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В Свердловской области два человека погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 16.05.2025
В Свердловской области два человека погибли в ДТП с автобусом
Два человека погибли и один пострадал в ДТП с автобусом, легковушкой и грузовиком на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в Свердловской области, сообщает РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:45:00+03:00
2025-05-16T12:45:00+03:00
происшествия
авто
екатеринбург
нижний тагил
серов
mercedes
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Два человека погибли и один пострадал в ДТП с автобусом, легковушкой и грузовиком на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в Свердловской области, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась в пятницу на 142-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. По предварительным данным ведомства, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2114 нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Mercedes-Benz Sprinter, а после – с грузовиком Камаз. Автобус направлялся из Кушвы в челябинский Миасс. "Погибли водитель и пассажир ВАЗа. Женщина-пассажир этой же автомашины была госпитализирована в Демидовскую городскую больницу. Водитель автобуса и восемь находившихся там пассажиров не пострадали. Установлено, что автобус занимался перевозкой работников на вахтовую смену", – рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250516/aktrisa-2017243018.html
екатеринбург
нижний тагил
серов
свердловская область
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происшествия, авто, екатеринбург, нижний тагил, серов, mercedes, свердловская область
Происшествия, Авто, Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов, Mercedes, Свердловская область
В Свердловской области два человека погибли в ДТП с автобусом

В ДТП на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов погибли два человека

© Фото : Госавтоинспекция Свердловской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Свердловской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Свердловской области. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Два человека погибли и один пострадал в ДТП с автобусом, легковушкой и грузовиком на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в Свердловской области, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась в пятницу на 142-м километре трассы ЕкатеринбургНижний ТагилСеров. По предварительным данным ведомства, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2114 нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Mercedes-Benz Sprinter, а после – с грузовиком Камаз. Автобус направлялся из Кушвы в челябинский Миасс.
"Погибли водитель и пассажир ВАЗа. Женщина-пассажир этой же автомашины была госпитализирована в Демидовскую городскую больницу. Водитель автобуса и восемь находившихся там пассажиров не пострадали. Установлено, что автобус занимался перевозкой работников на вахтовую смену", – рассказали в пресс-службе.
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ПроисшествияАвтоЕкатеринбургНижний ТагилСеровMercedesСвердловская область
 
 
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