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В Свердловской области два человека погибли в ДТП с автобусом

В Свердловской области два человека погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 16.05.2025

В Свердловской области два человека погибли в ДТП с автобусом

Два человека погибли и один пострадал в ДТП с автобусом, легковушкой и грузовиком на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в Свердловской области, сообщает РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:45:00+03:00

2025-05-16T12:45:00+03:00

2025-05-16T12:45:00+03:00

происшествия

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нижний тагил

серов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Два человека погибли и один пострадал в ДТП с автобусом, легковушкой и грузовиком на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в Свердловской области, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась в пятницу на 142-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. По предварительным данным ведомства, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2114 нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Mercedes-Benz Sprinter, а после – с грузовиком Камаз. Автобус направлялся из Кушвы в челябинский Миасс. "Погибли водитель и пассажир ВАЗа. Женщина-пассажир этой же автомашины была госпитализирована в Демидовскую городскую больницу. Водитель автобуса и восемь находившихся там пассажиров не пострадали. Установлено, что автобус занимался перевозкой работников на вахтовую смену", – рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250516/aktrisa-2017243018.html

екатеринбург

нижний тагил

серов

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происшествия, авто, екатеринбург, нижний тагил, серов, mercedes, свердловская область