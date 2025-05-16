Рейтинг@Mail.ru
В Чехии гражданина Молдавии приговорили к 11 годам колонии за убийство - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/chekhiya-2017511437.html
В Чехии гражданина Молдавии приговорили к 11 годам колонии за убийство
В Чехии гражданина Молдавии приговорили к 11 годам колонии за убийство - РИА Новости, 16.05.2025
В Чехии гражданина Молдавии приговорили к 11 годам колонии за убийство
Краевой суд в чешском городе Усти-над-Лабем (на западе страны) приговорил в пятницу гражданина Молдавии 52-летнего Иона Чихая к 11 годам тюремного заключения за РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T23:21:00+03:00
2025-05-16T23:21:00+03:00
в мире
молдавия
чехия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104941/82/1049418279_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f0259ec41927428cbdac23c24cc8bd83.jpg
ПРАГА, 16 мая – РИА Новости. Краевой суд в чешском городе Усти-над-Лабем (на западе страны) приговорил в пятницу гражданина Молдавии 52-летнего Иона Чихая к 11 годам тюремного заключения за убийство своего 45-летнего соотечественника, подсудимый свою вину не признал и подал апелляцию на решение суда, сообщило новостное издание Idnes. "По данным обвинения, убийство было совершено в июне прошлого года. Чихай и его соотечественник выпивали в общежитии в пригороде Усти-над-Лабем, Пржедлице, где оба проживали. В течение дня они дважды посетили соседний магазин, в котором купили вино, пиво и продукты. Вечером Чихай, по его собственным словам, пошел спать. Проснувшись ночью, он встретил в ванной еще одного жильца, украинца, вместе с которым он заглянул в комнату своего недавнего собутыльника. Тот лежал на полу и был мертв. Здесь вскоре собрались почти все жильцы общежития и стали ждать вызванную полицию", - говорится в сообщении. Чихай отрицает выдвинутое против него обвинение в убийстве своего соотечественника и заверяет в том, что он в потенциальное время совершения преступления уже спал. Со своей стороны, судья Владимира Кодатова заявила, что подсудимый был признан виновным на основании ряда косвенных доказательств. По словам прокурора Владимира Яна, судя по всему, Чихай в состоянии алкогольного опьянения по неизвестным причинам ударил ножом в грудь своего собутыльника, что обвиняемый категорически отрицает. То, что у под ногтями покойного была обнаружена ДНК обвиняемого, Чихай объяснил тем, что упал по дороге в магазин, и его соотечественник помог ему подняться. Причем при падении Чихай якобы получил травму и истекал кровью. ДНК обвиняемого также была обнаружена на ноже, который полиция идентифицировала как орудие убийства. По словам Чихая, нож обоими мужчинами использовался при нарезке продуктов. Как сообщил на суде привлеченный в качестве эксперта психиатр, у подсудимого не обнаружено никаких серьезных психических отклонений. На момент совершения преступления Чихай находился в состоянии легкого алкогольного опьянения - содержание алкоголя в его крови составляло 1,8 промилле. Его возможности контроля ситуации и своего поведения были снижены весьма незначительно. При этом Чихай находился в Чехии, не имея ни вида на жительство в республике, ни разрешения на работу.
https://ria.ru/20250515/starmer-2017234757.html
https://ria.ru/20250425/video-2013332654.html
https://ria.ru/20250506/omsk-2015389756.html
молдавия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104941/82/1049418279_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_be65d7dbd31d495a55c56407d863adc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, чехия
В мире, Молдавия, Чехия
В Чехии гражданина Молдавии приговорили к 11 годам колонии за убийство

В Чехии молдаванина приговорили к 11 годам колонии за убийство соотечественника

© Fotolia / lightpoet Автомобили полиции Чехии
Автомобили полиции Чехии - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Fotolia / lightpoet
Автомобили полиции Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПРАГА, 16 мая – РИА Новости. Краевой суд в чешском городе Усти-над-Лабем (на западе страны) приговорил в пятницу гражданина Молдавии 52-летнего Иона Чихая к 11 годам тюремного заключения за убийство своего 45-летнего соотечественника, подсудимый свою вину не признал и подал апелляцию на решение суда, сообщило новостное издание Idnes.
"По данным обвинения, убийство было совершено в июне прошлого года. Чихай и его соотечественник выпивали в общежитии в пригороде Усти-над-Лабем, Пржедлице, где оба проживали. В течение дня они дважды посетили соседний магазин, в котором купили вино, пиво и продукты. Вечером Чихай, по его собственным словам, пошел спать. Проснувшись ночью, он встретил в ванной еще одного жильца, украинца, вместе с которым он заглянул в комнату своего недавнего собутыльника. Тот лежал на полу и был мертв. Здесь вскоре собрались почти все жильцы общежития и стали ждать вызванную полицию", - говорится в сообщении.
Роман Лавринович - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Гражданину Украины предъявили обвинение в поджоге дома Стармера
15 мая, 23:07
Чихай отрицает выдвинутое против него обвинение в убийстве своего соотечественника и заверяет в том, что он в потенциальное время совершения преступления уже спал. Со своей стороны, судья Владимира Кодатова заявила, что подсудимый был признан виновным на основании ряда косвенных доказательств.
По словам прокурора Владимира Яна, судя по всему, Чихай в состоянии алкогольного опьянения по неизвестным причинам ударил ножом в грудь своего собутыльника, что обвиняемый категорически отрицает. То, что у под ногтями покойного была обнаружена ДНК обвиняемого, Чихай объяснил тем, что упал по дороге в магазин, и его соотечественник помог ему подняться. Причем при падении Чихай якобы получил травму и истекал кровью. ДНК обвиняемого также была обнаружена на ноже, который полиция идентифицировала как орудие убийства. По словам Чихая, нож обоими мужчинами использовался при нарезке продуктов.
Задержание гражданина Румынии, собиравшего данные о российской ПВО - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
ФСБ показала видео задержания гражданина Румынии, работавшего на Украину
25 апреля, 10:03
Как сообщил на суде привлеченный в качестве эксперта психиатр, у подсудимого не обнаружено никаких серьезных психических отклонений. На момент совершения преступления Чихай находился в состоянии легкого алкогольного опьянения - содержание алкоголя в его крови составляло 1,8 промилле. Его возможности контроля ситуации и своего поведения были снижены весьма незначительно.
При этом Чихай находился в Чехии, не имея ни вида на жительство в республике, ни разрешения на работу.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Омске задержали гражданина Казахстана за призывы к убийству русских
6 мая, 20:18
 
В миреМолдавияЧехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала