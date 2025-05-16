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В Чехии гражданина Молдавии приговорили к 11 годам колонии за убийство

В Чехии гражданина Молдавии приговорили к 11 годам колонии за убийство - РИА Новости, 16.05.2025

В Чехии гражданина Молдавии приговорили к 11 годам колонии за убийство

Краевой суд в чешском городе Усти-над-Лабем (на западе страны) приговорил в пятницу гражданина Молдавии 52-летнего Иона Чихая к 11 годам тюремного заключения за РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T23:21:00+03:00

2025-05-16T23:21:00+03:00

2025-05-16T23:21:00+03:00

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ПРАГА, 16 мая – РИА Новости. Краевой суд в чешском городе Усти-над-Лабем (на западе страны) приговорил в пятницу гражданина Молдавии 52-летнего Иона Чихая к 11 годам тюремного заключения за убийство своего 45-летнего соотечественника, подсудимый свою вину не признал и подал апелляцию на решение суда, сообщило новостное издание Idnes. "По данным обвинения, убийство было совершено в июне прошлого года. Чихай и его соотечественник выпивали в общежитии в пригороде Усти-над-Лабем, Пржедлице, где оба проживали. В течение дня они дважды посетили соседний магазин, в котором купили вино, пиво и продукты. Вечером Чихай, по его собственным словам, пошел спать. Проснувшись ночью, он встретил в ванной еще одного жильца, украинца, вместе с которым он заглянул в комнату своего недавнего собутыльника. Тот лежал на полу и был мертв. Здесь вскоре собрались почти все жильцы общежития и стали ждать вызванную полицию", - говорится в сообщении. Чихай отрицает выдвинутое против него обвинение в убийстве своего соотечественника и заверяет в том, что он в потенциальное время совершения преступления уже спал. Со своей стороны, судья Владимира Кодатова заявила, что подсудимый был признан виновным на основании ряда косвенных доказательств. По словам прокурора Владимира Яна, судя по всему, Чихай в состоянии алкогольного опьянения по неизвестным причинам ударил ножом в грудь своего собутыльника, что обвиняемый категорически отрицает. То, что у под ногтями покойного была обнаружена ДНК обвиняемого, Чихай объяснил тем, что упал по дороге в магазин, и его соотечественник помог ему подняться. Причем при падении Чихай якобы получил травму и истекал кровью. ДНК обвиняемого также была обнаружена на ноже, который полиция идентифицировала как орудие убийства. По словам Чихая, нож обоими мужчинами использовался при нарезке продуктов. Как сообщил на суде привлеченный в качестве эксперта психиатр, у подсудимого не обнаружено никаких серьезных психических отклонений. На момент совершения преступления Чихай находился в состоянии легкого алкогольного опьянения - содержание алкоголя в его крови составляло 1,8 промилле. Его возможности контроля ситуации и своего поведения были снижены весьма незначительно. При этом Чихай находился в Чехии, не имея ни вида на жительство в республике, ни разрешения на работу.

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