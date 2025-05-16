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СМИ: американского певца Криса Брауна задержали в Британии - РИА Новости, 16.05.2025
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Шоубиз
 
01:19 16.05.2025 (обновлено: 11:05 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/britaniya-2017244268.html
СМИ: американского певца Криса Брауна задержали в Британии
СМИ: американского певца Криса Брауна задержали в Британии - РИА Новости, 16.05.2025
СМИ: американского певца Криса Брауна задержали в Британии
Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по делу о нападении в лондонском ночном клубе в 2023 году, сообщает газета Sun со ссылкой на... РИА Новости, 16.05.2025
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шоубиз
манчестер
лондон
великобритания
sun
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по делу о нападении в лондонском ночном клубе в 2023 году, сообщает газета Sun со ссылкой на источники. Браун прилетел в Манчестер на частном самолете и остановился в пятизвездочном отеле Lowry. В ночь на четверг 36-летний исполнитель был задержан лондонскими детективами. Полиция Лондона в своем заявлении, не называя имени Брауна, сообщила что задержала в одном из отелей Манчестера подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Браун подозревается в нападении на музыкального продюсера в ночном клубе Tape в центре Лондона. Телеканал Sky News со ссылкой на представителя прокуратуры сообщает, что Брауну уже предъявили обвинения. В пятницу он предстанет перед судом в Манчестере.Исполнитель в стиле R&amp;B, известный такими хитами, как Loyal, Run It и Under the Influence, планировал в июне начать мировое турне, включая концерты в Манчестере и других городах Великобритании.
https://ria.ru/20250515/diddy-2017017382.html
https://ria.ru/20250504/terakt-2014907745.html
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манчестер, лондон, великобритания, sun
Шоубиз, Манчестер, Лондон, Великобритания, Sun
СМИ: американского певца Криса Брауна задержали в Британии

Sun: американского певца Криса Брауна задержали в Британии по делу о нападении

© AP Photo / Jordan StraussАмериканский певец Крис Браун
Американский певец Крис Браун - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Jordan Strauss
Американский певец Крис Браун. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по делу о нападении в лондонском ночном клубе в 2023 году, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.
Браун прилетел в Манчестер на частном самолете и остановился в пятизвездочном отеле Lowry. В ночь на четверг 36-летний исполнитель был задержан лондонскими детективами.
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Полиция Лондона в своем заявлении, не называя имени Брауна, сообщила что задержала в одном из отелей Манчестера подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений.
Браун подозревается в нападении на музыкального продюсера в ночном клубе Tape в центре Лондона.
Телеканал Sky News со ссылкой на представителя прокуратуры сообщает, что Брауну уже предъявили обвинения. В пятницу он предстанет перед судом в Манчестере.
Исполнитель в стиле R&B, известный такими хитами, как Loyal, Run It и Under the Influence, планировал в июне начать мировое турне, включая концерты в Манчестере и других городах Великобритании.
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ШоубизМанчестерЛондонВеликобританияSun
 
 
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