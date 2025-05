https://ria.ru/20250516/britaniya-2017244268.html

СМИ: американского певца Криса Брауна задержали в Британии

СМИ: американского певца Криса Брауна задержали в Британии

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по делу о нападении в лондонском ночном клубе в 2023 году, сообщает газета Sun со ссылкой на источники. Браун прилетел в Манчестер на частном самолете и остановился в пятизвездочном отеле Lowry. В ночь на четверг 36-летний исполнитель был задержан лондонскими детективами. Полиция Лондона в своем заявлении, не называя имени Брауна, сообщила что задержала в одном из отелей Манчестера подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Браун подозревается в нападении на музыкального продюсера в ночном клубе Tape в центре Лондона. Телеканал Sky News со ссылкой на представителя прокуратуры сообщает, что Брауну уже предъявили обвинения. В пятницу он предстанет перед судом в Манчестере.Исполнитель в стиле R&B, известный такими хитами, как Loyal, Run It и Under the Influence, планировал в июне начать мировое турне, включая концерты в Манчестере и других городах Великобритании.

