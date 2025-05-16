https://ria.ru/20250516/britaniya-2017170730.html

Британия готовится подорвать собственную разведку

Британия готовится подорвать собственную разведку - РИА Новости, 16.05.2025

Британия готовится подорвать собственную разведку

Осенью этого года в отставку уходит "мистер С" — Ричард Мур, руководитель Секретной службы Его Величества, то есть MI6, знаменитой британской разведки. И есть... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T08:00:00+03:00

2025-05-16T08:00:00+03:00

2025-05-16T08:01:00+03:00

великобритания

ричард мур

британская разведывательная служба mi6

китай

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017121913_57:66:1451:850_1920x0_80_0_0_3f2ec3c91e0fed7e35300bc02c5a68d5.jpg

Осенью этого года в отставку уходит "мистер С" — Ричард Мур, руководитель Секретной службы Его Величества, то есть MI6, знаменитой британской разведки. И есть большая вероятность того, что новым главой старейшей разведки мира может впервые стать женщина. По крайней мире, после тура собеседований в финал вышли три женщины, из которых две — кадровые сотрудницы разведки. Но наибольшие шансы на данный момент имеет как раз третья — пока действующий представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворт, аристократка, дочь офицера — героя Второй мировой войны и выпускница частной школы. Но еще ее обвиняют в симпатиях к России и Китаю. После той антилиберальной революции, которую устроили Трамп и его люди в разведывательной системе США, было бы логично отметить тенденцию на некую смену парадигмы западных разведок. Однако это слишком легко и приятно, чтобы быть правдой. Есть ли вообще эта тенденция и чем Барбара Вудворт мешает либералам?Барбара Вудворт — кадровый дипломат и действительно хороший специалист по Китаю. Она блестяще говорит по-китайски, вплоть до того, что ее преподаватель даже дал ей китайское имя. Еще в 1990-х она работала в посольстве в Москве, а затем уже в Китае. А в 2015 году стала первой женщиной — послом Великобритании в Пекине.Скажем сразу: "никаким симпатизантом Путина", как ее называют в британской прессе, она, конечно, не является. Скорее наоборот — на заседаниях Совета Безопасности ООН она в крайне жестких формах и формулировках проводила проукраинскую и антироссийскую политику, что приводило к череде публичных стычек с российскими представителями, Полянским и Небензей. Конечно, мы понимаем, что в ООН многие такие публичные стычки — лишь дань ритуалу, а по окончании заседания все дипломаты общаются как ни в чем ни бывало. Но одно дело — спорить, а другое — доводить людей до бешенства. Барбара Вудворт это умеет.Вряд ли речь идет и об очередном проявлении еще недавно модного гендерного и инклюзивного подхода. Британская разведка — один из немногих институтов, который в меньшей степени, чем другие, испытал на себе давление модной "повестки". И до самого последнего времени в МI6 сохранялись традиции столетней давности, с доминированием аристократии, преувеличенным вниманием к правильному произношению английского и хорошим манерам в духе частных школ. В этом смысле Вудворт идеально подходит.Главная претензия же к ней не столько в ее симпатиях к России и Китаю, сколько в некомпетентности. Разведка — закрытое общество, и главным прорывом в ее назначении может стать не гендер или эмоциональная привязанность к китайской культуре, а то, что Вудворт никогда в разведке до этого не работала. А вот это уже действительно мировая или, точнее, англосаксонская тенденция.Дело даже не в том, что британская разведка особо чтит свои традиции. Не без этого, конечно, но все-таки современность уже давно потеснила классовые противоречия, корпоративную кастовость и особую престижность этой работы. Кроме того, профессионализм в британской государственной системе и в парламентских демократиях вообще — понятие очень условное. Правительство формируется по партийному списку, и один и тот же человек может спокойно перемещаться с поста министра сельского хозяйства в кресло министра обороны и обратно — и это считается нормальным. В таком контексте задача чиновника высшего ряда не в компетентном ведении дел вверенного ему хозяйства, а в транслировании партийной политической линии. А чтобы государство совсем уж не развалилось, в Великобритании придуман институт "постоянных заместителей министра". Это и есть те самые профессионалы, которые десятилетиями занимают должность замминистра, не сменяясь с каждым новым правительством и составом парламента. Они и ведут постоянную ежедневную работу ведомства, в то время как первое лицо занято политикой и выборами.Предполагается, что в таком контексте и на должность главы разведки можно назначить кого угодно, главное, чтобы человек прислушивался к профессионалам. Однако это не всегда работает. А в случае с разведкой может не получиться и вовсе. Тем более что англосаксонское разведывательное сообщество сейчас переживает не самые лучшие времена в связи с хаосом в американских структурах и сломом привычных систем обмена информацией типа "Пяти глаз". Было бы крайне неосмотрительно в момент, когда количество кризисов в мире только множится с каждым днем, поручать столь ответственную сферу человеку со стороны. Не говоря уже о том, что между разведкой и МИД традиционно весьма напряженные отношения из-за разницы в профессиональных взглядах на мир и тактику действий.Кроме того, в Лондоне сейчас нет запроса на "борьбу с глубинным государством", которую развернул Трамп в США. Там и слов-то таких не знают. Единственное, что может объяснять потенциальный выбор правительства Стармера в пользу Барбары Вудворт — это возможность и желание таким образом поставить под условно "гражданский" контроль деятельность МI6, ограничить самостоятельность разведки и перенаправить ее работу на те направления, которые партийное правительство считает более важными в данный момент. Знание же Вудворт Китая и китайского языка здесь лишь приятный бонус, поскольку первое лицо разведки самолично оперативной деятельностью не занимается. Да, возможно, ее близкое знакомство с Китаем поможет ей анализировать информацию, а вот знания о Москве первой половины 1990-х — гуманитарный и жизненный опыт скорее отрицательный и излишний. Современная Россия слишком уж непохожа на те времена, чтобы использовать эти знания в разведывательной деятельности.Скорее всего, тенденция состоит в том, чтобы максимально подчинить разведку тем или иным веяниям, которые в конкретный момент времени преобладают в текущей политике и общественной жизни страны. Если в США — это "осушение вашингтонского болота", то в Лондоне — это скорее усиление роли центрального правительства во всех областях функционирования государства. Тренд здесь действительно мировой, и наверняка он будет подтвержден переменами в разведках Франции, ФРГ и некоторых других государств с традиционно сильной разведывательной системой, например, в Скандинавии.В долгосрочной перспективе для нас это тенденция положительная, поскольку работа разведывательной системы противника становится более прогнозируемой, из нее все больше и больше уходит импровизация и личностный фактор, что всегда путает карты. С другой стороны, это ослабляет иностранные разведки, поскольку они оказываются помещенными в еще более жесткие административные и управленческие рамки, чем это было еще десятилетие назад. Англосаксонские разведки и так перегружены разнообразными инструкциями и протоколами поведения на каждый случай жизни, которые приходится чуть ли не наизусть заучивать, чтобы не попасть под внутреннее расследование. А теперь еще и откровенный политический контроль появится.Потому и не особенно важно, как расшифровываются те иероглифы, которыми пишется китайское имя Барбары Вудворт. Куда важнее, насколько точно и последовательно она будет проводить в МI6 нужную Даунинг-стрит линию поведению на внешнем треке. Другое дело, что глава службы разведки на протяжении сотни лет никогда не был так жестко привязан к действующему правительству и, как правило, переживал несколько парламентских смен. И если тенденция сохранится, то у Барбары Вудворт есть все шансы не только стать первой женщиной — главой МI6 и первой не кадровой сотрудницей разведки на этом посту, но и не усидеть в этом кресле долго. Во всяком случае, служба почти наверняка подвергнется очередной административной реформе, что никогда ей на пользу не шло. Но посмотреть будет на что.

https://ria.ru/20250511/zhenschina-2016295001.html

https://ria.ru/20250416/svr-2011634697.html

https://ria.ru/20250512/indiya-2016583445.html

https://ria.ru/20250501/britaniya-2014528134.html

великобритания

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Евгений Крутиков https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984515955_191:0:868:677_100x100_80_0_0_c57e69bc2177cfae3b338acc59c5ef85.jpg

Евгений Крутиков https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984515955_191:0:868:677_100x100_80_0_0_c57e69bc2177cfae3b338acc59c5ef85.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгений Крутиков https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984515955_191:0:868:677_100x100_80_0_0_c57e69bc2177cfae3b338acc59c5ef85.jpg

великобритания, ричард мур, британская разведывательная служба mi6, китай, аналитика