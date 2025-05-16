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В Бразилии выявили вспышку птичьего гриппа - РИА Новости, 16.05.2025
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16:08 16.05.2025 (обновлено: 16:09 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/braziliya-2017407887.html
В Бразилии выявили вспышку птичьего гриппа
В Бразилии выявили вспышку птичьего гриппа - РИА Новости, 16.05.2025
В Бразилии выявили вспышку птичьего гриппа
Власти Бразилии выявили в стране вспышку птичьего гриппа и находятся в контакте с торговыми партнерами, сообщило министерство сельского хозяйства страны. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:08:00+03:00
2025-05-16T16:09:00+03:00
в мире
бразилия
риу-гранди-ду-сул (штат)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мая - РИА Новости. Власти Бразилии выявили в стране вспышку птичьего гриппа и находятся в контакте с торговыми партнерами, сообщило министерство сельского хозяйства страны. "Министерство... подтверждает, что в пятницу выявило вирус птичьего гриппа у птицы коммерческого назначения в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Это первая вспышка вируса птичьего гриппа, обнаруженная в коммерческой птицеводческой системе в Бразилии. С 2006 года вирус циркулирует в основном в Азии, Африке и Северной Европе", - говорится в сообщении. Власти Бразилии уже начали реализовывать меры по сдерживанию и ликвидации вспышки, предусмотренные национальным планом. Министерство находится на связи со всеми, кто участвует в производственной цепочке, а также с коммерческими партнерами Бразилии.
https://ria.ru/20250412/onischenko-2010837183.html
бразилия
риу-гранди-ду-сул (штат)
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в мире, бразилия, риу-гранди-ду-сул (штат), азия
В мире, Бразилия, Риу-Гранди-ду-Сул (штат), Азия
В Бразилии выявили вспышку птичьего гриппа

В Бразилии выявили вспышку птичьего гриппа на коммерческом производстве

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мая - РИА Новости. Власти Бразилии выявили в стране вспышку птичьего гриппа и находятся в контакте с торговыми партнерами, сообщило министерство сельского хозяйства страны.
"Министерство... подтверждает, что в пятницу выявило вирус птичьего гриппа у птицы коммерческого назначения в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Это первая вспышка вируса птичьего гриппа, обнаруженная в коммерческой птицеводческой системе в Бразилии. С 2006 года вирус циркулирует в основном в Азии, Африке и Северной Европе", - говорится в сообщении.
Власти Бразилии уже начали реализовывать меры по сдерживанию и ликвидации вспышки, предусмотренные национальным планом.
Министерство находится на связи со всеми, кто участвует в производственной цепочке, а также с коммерческими партнерами Бразилии.
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В миреБразилияРиу-Гранди-ду-Сул (штат)Азия
 
 
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