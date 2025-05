https://ria.ru/20250516/braun-2017402466.html

Певцу Крису Брауну избрали меру пресечения по делу о нападении

2025-05-16T15:52:00+03:00

манчестер

лондон

великобритания

сша

в мире

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Американскому певцу Крису Брауну, обвиняемому в нападении в лондонском ночном клубе в 2023 году, британский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает газета Express из зала суда. В ночь на четверг 36-летний исполнитель был задержан лондонскими детективами после того, как прилетел в Манчестер на частном самолете и остановился в пятизвездочном отеле Lowry. Полиция Лондона в своем заявлении, не называя имени Брауна, сообщила что задержала в одном из отелей Манчестера подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Браун подозревается в нападении на музыкального продюсера в ночном клубе Tape в центре Лондона. "Крис Браун был заключен под стражу до следующего судебного слушания 13 июня", - сообщает газета. Судья отметил "чрезвычайно серьезные" обстоятельства дела. Браун, как утверждается, напал на продюсера Эйба Диау с бутылкой, ударив его несколько раз, после чего "погнался за ним по барной стойке, а затем ударил его кулаками и ногами вместе с другим человеком". Суд отказался выпускать Брауна под залог, поскольку есть "серьезные основания полагать, что обвиняемый не выполнит условия". Исполнитель в стиле R&B, известный такими хитами, как Loyal, Run It и Under the Influence, планировал в июне начать мировое турне, включая концерты в Манчестере и других городах Великобритании.

