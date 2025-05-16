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В Белгородской области после атак БПЛА пострадали мирные жители - РИА Новости, 16.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:33 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/bpla-2017258331.html
В Белгородской области после атак БПЛА пострадали мирные жители
В Белгородской области после атак БПЛА пострадали мирные жители - РИА Новости, 16.05.2025
В Белгородской области после атак БПЛА пострадали мирные жители
После атак беспилотников пострадали мирные жители в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T07:33:00+03:00
2025-05-16T07:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
telegram
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. После атак беспилотников пострадали мирные жители в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "С утра опять у нас есть пострадавшие после атак БПЛА противника. Опять мирные жители в Шебекинском округе. Делаем максимально все, что есть в наших возможностях, для того, чтобы обезопасить людей. К сожалению, не всегда это удается, но работа выполняется большая, никто руки не опускает, мы ищем дополнительные решения", - говорится в сообщении в Telegram.
https://ria.ru/20250516/bespilotniki-2017254527.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, telegram
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Telegram
В Белгородской области после атак БПЛА пострадали мирные жители

Гладков: в Белгородской области после атак БПЛА пострадали мирные жители

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. После атак беспилотников пострадали мирные жители в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"С утра опять у нас есть пострадавшие после атак БПЛА противника. Опять мирные жители в Шебекинском округе. Делаем максимально все, что есть в наших возможностях, для того, чтобы обезопасить людей. К сожалению, не всегда это удается, но работа выполняется большая, никто руки не опускает, мы ищем дополнительные решения", - говорится в сообщении в Telegram.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковTelegram
 
 
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