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В Белгородской области после атак БПЛА пострадали мирные жители
В Белгородской области после атак БПЛА пострадали мирные жители - РИА Новости, 16.05.2025
В Белгородской области после атак БПЛА пострадали мирные жители
После атак беспилотников пострадали мирные жители в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T07:33:00+03:00
2025-05-16T07:33:00+03:00
2025-05-16T07:33:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. После атак беспилотников пострадали мирные жители в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "С утра опять у нас есть пострадавшие после атак БПЛА противника. Опять мирные жители в Шебекинском округе. Делаем максимально все, что есть в наших возможностях, для того, чтобы обезопасить людей. К сожалению, не всегда это удается, но работа выполняется большая, никто руки не опускает, мы ищем дополнительные решения", - говорится в сообщении в Telegram.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Telegram
В Белгородской области после атак БПЛА пострадали мирные жители
Гладков: в Белгородской области после атак БПЛА пострадали мирные жители