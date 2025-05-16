https://ria.ru/20250516/bpla-2017258331.html

В Белгородской области после атак БПЛА пострадали мирные жители

В Белгородской области после атак БПЛА пострадали мирные жители - РИА Новости, 16.05.2025

В Белгородской области после атак БПЛА пострадали мирные жители

После атак беспилотников пострадали мирные жители в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T07:33:00+03:00

2025-05-16T07:33:00+03:00

2025-05-16T07:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. После атак беспилотников пострадали мирные жители в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "С утра опять у нас есть пострадавшие после атак БПЛА противника. Опять мирные жители в Шебекинском округе. Делаем максимально все, что есть в наших возможностях, для того, чтобы обезопасить людей. К сожалению, не всегда это удается, но работа выполняется большая, никто руки не опускает, мы ищем дополнительные решения", - говорится в сообщении в Telegram.

https://ria.ru/20250516/bespilotniki-2017254527.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, telegram