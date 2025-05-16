https://ria.ru/20250516/bolivija-2017511987.html

В Боливии произошли столкновения полиции и сторонников Моралеса

В Боливии произошли столкновения полиции и сторонников Моралеса - РИА Новости, 16.05.2025

В Боливии произошли столкновения полиции и сторонников Моралеса

Полиция в Ла-Пасе применила слезоточивый газ против сторонников экс-президента Боливии Эво Моралеса, который из-за решения конституционного суда страны не может РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T23:30:00+03:00

2025-05-16T23:30:00+03:00

2025-05-16T23:33:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС/САНТА-КРУС, 16 мая - РИА Новости. Полиция в Ла-Пасе применила слезоточивый газ против сторонников экс-президента Боливии Эво Моралеса, который из-за решения конституционного суда страны не может участвовать в выборах главы государства, сообщила газета El Deber. Многочисленные протестующие прибыли в Ла-Пас днем в пятницу, чтобы требовать допуска Моралеса к участию в выборах. Они прорвали два кордона полиции и вошли на площадь Абароа, где находится верховный избирательный суд. "Протестующие смогли войти на площадь, и полиция применила слезоточивый газ", - отметила газета. В свою очередь, глава регионального отделения полиции Гунтер Луис Агудо Мендоса сообщил журналистам, что правоохранители были вынуждены применить газ, поскольку протестующие начали забрасывать их камнями. Конституционный суд Боливии 14 мая вынес решение, которое препятствует участию Моралеса в выборах главы государства 17 августа. Суд постановил, что ни один гражданин Боливии ни при каких обстоятельствах не может быть президентом или вице-президентом больше двух периодов. Моралес занимал пост президента несколько сроков с января 2006 года по ноябрь 2019 года и хочет снова баллотироваться. Кроме того, в отношении Моралеса выдан ордер на арест в рамках расследования его связи с несовершеннолетней в 2016 году, когда он занимал пост главы государства.

https://ria.ru/20250514/sud-2016986070.html

https://ria.ru/20241103/morales-1981631765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, боливия, ла-пас (департамент), эво моралес