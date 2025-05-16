https://ria.ru/20250516/bespilotniki-2017268395.html

ПВО ночью уничтожила и перехватила 65 беспилотников

ПВО ночью уничтожила и перехватила 65 беспилотников - РИА Новости, 16.05.2025

ПВО ночью уничтожила и перехватила 65 беспилотников

Российские средства ПВО со вчерашнего вечера уничтожили и перехватили 65 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T09:18:00+03:00

2025-05-16T09:18:00+03:00

2025-05-16T12:07:00+03:00

безопасность

россия

республика крым

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО со вчерашнего вечера уничтожили и перехватили 65 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."С 22:00 15 мая до 08:30 16 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — отметили в ведомстве.Из них:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в российских регионах. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20250516/vs-2017270025.html

https://ria.ru/20250515/ataka-2017235163.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, республика крым