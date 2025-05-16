https://ria.ru/20250516/bespilotniki-2017268395.html
ПВО ночью уничтожила и перехватила 65 беспилотников
ПВО ночью уничтожила и перехватила 65 беспилотников - РИА Новости, 16.05.2025
ПВО ночью уничтожила и перехватила 65 беспилотников
Российские средства ПВО со вчерашнего вечера уничтожили и перехватили 65 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:18:00+03:00
2025-05-16T09:18:00+03:00
2025-05-16T12:07:00+03:00
безопасность
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО со вчерашнего вечера уничтожили и перехватили 65 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."С 22:00 15 мая до 08:30 16 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — отметили в ведомстве.Из них:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в российских регионах. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250516/vs-2017270025.html
https://ria.ru/20250515/ataka-2017235163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, республика крым
Безопасность, Россия, Республика Крым
ПВО ночью уничтожила и перехватила 65 беспилотников
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