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Над акваторией Севастополя уничтожили шесть украинских беспилотников
Над акваторией Севастополя уничтожили шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 16.05.2025
Над акваторией Севастополя уничтожили шесть украинских беспилотников
Над Черным морем в акватории Севастополя сбили шесть украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T05:36:00+03:00
2025-05-16T05:36:00+03:00
2025-05-16T09:10:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Над Черным морем в акватории Севастополя сбили шесть украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев."Громкие звуки, которые было слышно в городе — это работа наших военных. По предварительной информации, уничтожено шесть БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега", — написал он.ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. На полуострове бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
Над акваторией Севастополя уничтожили шесть украинских беспилотников
Развожаев: над акваторией Севастополя уничтожили шесть украинских беспилотников