https://ria.ru/20250516/bespilotniki-2017254527.html

Над акваторией Севастополя уничтожили шесть украинских беспилотников

Над акваторией Севастополя уничтожили шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 16.05.2025

Над акваторией Севастополя уничтожили шесть украинских беспилотников

Над Черным морем в акватории Севастополя сбили шесть украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T05:36:00+03:00

2025-05-16T05:36:00+03:00

2025-05-16T09:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Над Черным морем в акватории Севастополя сбили шесть украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев."Громкие звуки, которые было слышно в городе — это работа наших военных. По предварительной информации, уничтожено шесть БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега", — написал он.ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. На полуострове бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20250516/pushilin-2017253226.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины