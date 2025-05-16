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Над акваторией Севастополя уничтожили шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 16.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:36 16.05.2025 (обновлено: 09:10 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/bespilotniki-2017254527.html
Над акваторией Севастополя уничтожили шесть украинских беспилотников
Над акваторией Севастополя уничтожили шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 16.05.2025
Над акваторией Севастополя уничтожили шесть украинских беспилотников
Над Черным морем в акватории Севастополя сбили шесть украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T05:36:00+03:00
2025-05-16T09:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Над Черным морем в акватории Севастополя сбили шесть украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.&quot;Громкие звуки, которые было слышно в городе — это работа наших военных. По предварительной информации, уничтожено шесть БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега&quot;, — написал он.ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. На полуострове бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20250516/pushilin-2017253226.html
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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
Над акваторией Севастополя уничтожили шесть украинских беспилотников

Развожаев: над акваторией Севастополя уничтожили шесть украинских беспилотников

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Над Черным морем в акватории Севастополя сбили шесть украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
«

"Громкие звуки, которые было слышно в городе — это работа наших военных. По предварительной информации, уничтожено шесть БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега", — написал он.

ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. На полуострове бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
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