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Над Белгородской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ
Над Белгородской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 16.05.2025
Над Белгородской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ
Дежурные средства российской ПВО сбили вечером в пятницу ещё два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T22:15:00+03:00
2025-05-16T22:15:00+03:00
2025-05-16T22:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
пво
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили вечером в пятницу ещё два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Шестнадцатого мая т.г. в период с 18.40 до 20.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Над Белгородской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ
Минобороны: силы ПВО сбили еще два украинских дрона над Белгородской областью