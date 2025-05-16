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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 16.05.2025
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО днём 16 мая сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:54:00+03:00
2025-05-16T14:54:00+03:00
2025-05-16T15:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО днём 16 мая сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Шестнадцатого мая т.г. около 13.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Позднее Минобороны РФ сообщило, что около 14.00 мск над территорией Белгородской области был сбит еще один украинский беспилотник.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью