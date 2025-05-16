https://ria.ru/20250516/bespilotnik-2017382523.html

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 16.05.2025

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО днём 16 мая сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:54:00+03:00

2025-05-16T14:54:00+03:00

2025-05-16T15:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

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украина

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО днём 16 мая сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Шестнадцатого мая т.г. около 13.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Позднее Минобороны РФ сообщило, что около 14.00 мск над территорией Белгородской области был сбит еще один украинский беспилотник.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины