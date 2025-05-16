https://ria.ru/20250516/bespilotnik-2017331013.html

ПВО за неделю сбила 930 беспилотников

ПВО за неделю сбила 930 беспилотников - РИА Новости, 16.05.2025

ПВО за неделю сбила 930 беспилотников

Российские средства ПВО за неделю сбили 930 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:54:00+03:00

2025-05-16T12:54:00+03:00

2025-05-16T13:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Российские средства ПВО за неделю сбили 930 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ."За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 35 управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 930 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке российского ведомства.

https://ria.ru/20250516/bloomberg-2017313826.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина