https://ria.ru/20250516/bespilotnik-2017331013.html
ПВО за неделю сбила 930 беспилотников
ПВО за неделю сбила 930 беспилотников - РИА Новости, 16.05.2025
ПВО за неделю сбила 930 беспилотников
Российские средства ПВО за неделю сбили 930 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:54:00+03:00
2025-05-16T12:54:00+03:00
2025-05-16T13:15:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Российские средства ПВО за неделю сбили 930 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ."За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 35 управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 930 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке российского ведомства.
https://ria.ru/20250516/bloomberg-2017313826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
ПВО за неделю сбила 930 беспилотников
Российские средства ПВО за неделю сбили 930 украинских беспилотников