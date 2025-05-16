Рейтинг@Mail.ru
В ходе пропалестинской демонстрации в Берлине пострадал полицейский - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:29 16.05.2025 (обновлено: 11:15 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/berlin-2017251459.html
В ходе пропалестинской демонстрации в Берлине пострадал полицейский
В ходе пропалестинской демонстрации в Берлине пострадал полицейский - РИА Новости, 16.05.2025
В ходе пропалестинской демонстрации в Берлине пострадал полицейский
Один полицейский получил серьезные ранения, еще несколько пострадали в ходе пропалестинской демонстрации в Берлине, сообщило в четверг издание Bild. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T04:29:00+03:00
2025-05-16T11:15:00+03:00
в мире
берлин (город)
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017301504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e85df5023e78fce7478e09621ceb7029.jpg
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Один полицейский получил серьезные ранения, еще несколько пострадали в ходе пропалестинской демонстрации в Берлине, сообщило в четверг издание Bild. По данным таблоида, в акции приняли участие около 1,1 тысячи человек, а для поддержания порядка было задействовано более 600 полицейских. "Звучали запрещенные лозунги и совершались нападения на задействованных полицейских. Один полицейский получил серьезные ранения", - пишет Bild. Сообщается, что стычки начались, когда демонстранты попытались прорвать полицейский кордон: полиция применила водометы, а в ответ протестующие начали кидать бутылки и камни. Одного из полицейских затащили в толпу и стали пинать. Впоследствии он получил первую помощь: по данным Bild, пришлось даже применять дефибриллятор. Также, как сообщает издание, еще у одного полицейского диагностирован перелом руки. По данным полиции, более 30 участников демонстрации были задержаны.
https://ria.ru/20250322/berlin-2006711112.html
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017301504_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aee70ef21ec42178c2a8b76ce0b260be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), bild
В мире, Берлин (город), Bild
В ходе пропалестинской демонстрации в Берлине пострадал полицейский

Bild: один полицейский пострадал в ходе пропалестинской демонстрации в Берлине

© Getty Images / picture alliance/Christophe GateauПропалестинская акция в Берлине. 15 мая 2025
Пропалестинская акция в Берлине. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Getty Images / picture alliance/Christophe Gateau
Пропалестинская акция в Берлине. 15 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Один полицейский получил серьезные ранения, еще несколько пострадали в ходе пропалестинской демонстрации в Берлине, сообщило в четверг издание Bild.
По данным таблоида, в акции приняли участие около 1,1 тысячи человек, а для поддержания порядка было задействовано более 600 полицейских.
"Звучали запрещенные лозунги и совершались нападения на задействованных полицейских. Один полицейский получил серьезные ранения", - пишет Bild.
Сообщается, что стычки начались, когда демонстранты попытались прорвать полицейский кордон: полиция применила водометы, а в ответ протестующие начали кидать бутылки и камни. Одного из полицейских затащили в толпу и стали пинать. Впоследствии он получил первую помощь: по данным Bild, пришлось даже применять дефибриллятор. Также, как сообщает издание, еще у одного полицейского диагностирован перелом руки.
По данным полиции, более 30 участников демонстрации были задержаны.
Участники праворадикальной демонстрации в Берлине, Германия. 22 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
В Берлине прошла демонстрация правых радикалов
22 марта, 20:49
 
В миреБерлин (город)Bild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала