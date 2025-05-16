https://ria.ru/20250516/berlin-2017251459.html
В ходе пропалестинской демонстрации в Берлине пострадал полицейский
В ходе пропалестинской демонстрации в Берлине пострадал полицейский - РИА Новости, 16.05.2025
В ходе пропалестинской демонстрации в Берлине пострадал полицейский
Один полицейский получил серьезные ранения, еще несколько пострадали в ходе пропалестинской демонстрации в Берлине, сообщило в четверг издание Bild. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T04:29:00+03:00
2025-05-16T04:29:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Один полицейский получил серьезные ранения, еще несколько пострадали в ходе пропалестинской демонстрации в Берлине, сообщило в четверг издание Bild. По данным таблоида, в акции приняли участие около 1,1 тысячи человек, а для поддержания порядка было задействовано более 600 полицейских. "Звучали запрещенные лозунги и совершались нападения на задействованных полицейских. Один полицейский получил серьезные ранения", - пишет Bild. Сообщается, что стычки начались, когда демонстранты попытались прорвать полицейский кордон: полиция применила водометы, а в ответ протестующие начали кидать бутылки и камни. Одного из полицейских затащили в толпу и стали пинать. Впоследствии он получил первую помощь: по данным Bild, пришлось даже применять дефибриллятор. Также, как сообщает издание, еще у одного полицейского диагностирован перелом руки. По данным полиции, более 30 участников демонстрации были задержаны.
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в мире, берлин (город), bild
В мире, Берлин (город), Bild
В ходе пропалестинской демонстрации в Берлине пострадал полицейский
Bild: один полицейский пострадал в ходе пропалестинской демонстрации в Берлине
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости.
Один полицейский получил серьезные ранения, еще несколько пострадали в ходе пропалестинской демонстрации в Берлине, сообщило в четверг издание Bild
.
По данным таблоида, в акции приняли участие около 1,1 тысячи человек, а для поддержания порядка было задействовано более 600 полицейских.
"Звучали запрещенные лозунги и совершались нападения на задействованных полицейских. Один полицейский получил серьезные ранения", - пишет Bild.
Сообщается, что стычки начались, когда демонстранты попытались прорвать полицейский кордон: полиция применила водометы, а в ответ протестующие начали кидать бутылки и камни. Одного из полицейских затащили в толпу и стали пинать. Впоследствии он получил первую помощь: по данным Bild, пришлось даже применять дефибриллятор. Также, как сообщает издание, еще у одного полицейского диагностирован перелом руки.
По данным полиции, более 30 участников демонстрации были задержаны.