Белоусов заявил о единстве подходов Москвы и Минска к оценке угроз
Белоусов заявил о единстве подходов Москвы и Минска к оценке угроз безопасности
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/TelegramМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным в Минске
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным в Минске
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МИНСК, 16 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о единстве подходов Москвы и Минска к оценке угроз военной безопасности Союзного государства и принятию неотложных совместных мер по их преодолению.
"Итоги сегодняшней встречи подтвердили полное единство подходов Российской Федерации и Республики Беларусь по всем ключевым вопросам стратегии и текущей ситуации, оценке вызовов и угроз военной безопасности Союзного государства и по принятию неотложных совместных мер по их преодолению и нивелированию", - сказал Белоусов по итогам переговоров в Минске с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным, его слова приводит пресс-служба минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.
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"В рамках данной работы продолжаем активно укреплять военное, военно-техническое сотрудничество, взаимодействие по вопросам совместного применения вооруженных сил для обеспечения военной безопасности наших стран. Особое внимание уделяем повышению боевых возможностей региональной группировки войск, совместной оперативной и боевой подготовке", - сказал российский министр.
Белоусов отметил, что главным событием, кульминацией в этом году станет белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2025", подчеркнув его сугубо оборонительный характер.
"Мы планируем совместно отработать действия по отражению агрессии против Союзного государства с применением региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации, коалиционной группировки войск дружественных государств на нескольких стратегических направлениях", - сказал глава МО РФ.