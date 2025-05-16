https://ria.ru/20250516/belousov-2017416122.html

Белоусов заявил о единстве подходов Москвы и Минска к оценке угроз

Белоусов заявил о единстве подходов Москвы и Минска к оценке угроз - РИА Новости, 16.05.2025

Белоусов заявил о единстве подходов Москвы и Минска к оценке угроз

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о единстве подходов Москвы и Минска к оценке угроз военной безопасности Союзного государства и принятию неотложных РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:32:00+03:00

2025-05-16T16:32:00+03:00

2025-05-16T16:34:00+03:00

россия

минск

белоруссия

андрей белоусов

виктор хренин

москва

союзное государство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017379844_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3ac7e27f9cae0afcf07958557f2f3c93.jpg

МИНСК, 16 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о единстве подходов Москвы и Минска к оценке угроз военной безопасности Союзного государства и принятию неотложных совместных мер по их преодолению. "Итоги сегодняшней встречи подтвердили полное единство подходов Российской Федерации и Республики Беларусь по всем ключевым вопросам стратегии и текущей ситуации, оценке вызовов и угроз военной безопасности Союзного государства и по принятию неотложных совместных мер по их преодолению и нивелированию", - сказал Белоусов по итогам переговоров в Минске с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным, его слова приводит пресс-служба минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале. "В рамках данной работы продолжаем активно укреплять военное, военно-техническое сотрудничество, взаимодействие по вопросам совместного применения вооруженных сил для обеспечения военной безопасности наших стран. Особое внимание уделяем повышению боевых возможностей региональной группировки войск, совместной оперативной и боевой подготовке", - сказал российский министр. Белоусов отметил, что главным событием, кульминацией в этом году станет белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2025", подчеркнув его сугубо оборонительный характер. "Мы планируем совместно отработать действия по отражению агрессии против Союзного государства с применением региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации, коалиционной группировки войск дружественных государств на нескольких стратегических направлениях", - сказал глава МО РФ.

https://ria.ru/20250516/belousov-2017373041.html

https://ria.ru/20250516/belousov-2017408411.html

россия

минск

белоруссия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, минск, белоруссия, андрей белоусов, виктор хренин, москва, союзное государство