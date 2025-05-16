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Белоусов заявил о единстве подходов Москвы и Минска к оценке угроз - РИА Новости, 16.05.2025
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16:32 16.05.2025 (обновлено: 16:34 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/belousov-2017416122.html
Белоусов заявил о единстве подходов Москвы и Минска к оценке угроз
Белоусов заявил о единстве подходов Москвы и Минска к оценке угроз - РИА Новости, 16.05.2025
Белоусов заявил о единстве подходов Москвы и Минска к оценке угроз
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о единстве подходов Москвы и Минска к оценке угроз военной безопасности Союзного государства и принятию неотложных РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:32:00+03:00
2025-05-16T16:34:00+03:00
россия
минск
белоруссия
андрей белоусов
виктор хренин
москва
союзное государство
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МИНСК, 16 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о единстве подходов Москвы и Минска к оценке угроз военной безопасности Союзного государства и принятию неотложных совместных мер по их преодолению. "Итоги сегодняшней встречи подтвердили полное единство подходов Российской Федерации и Республики Беларусь по всем ключевым вопросам стратегии и текущей ситуации, оценке вызовов и угроз военной безопасности Союзного государства и по принятию неотложных совместных мер по их преодолению и нивелированию", - сказал Белоусов по итогам переговоров в Минске с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным, его слова приводит пресс-служба минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале. "В рамках данной работы продолжаем активно укреплять военное, военно-техническое сотрудничество, взаимодействие по вопросам совместного применения вооруженных сил для обеспечения военной безопасности наших стран. Особое внимание уделяем повышению боевых возможностей региональной группировки войск, совместной оперативной и боевой подготовке", - сказал российский министр. Белоусов отметил, что главным событием, кульминацией в этом году станет белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2025", подчеркнув его сугубо оборонительный характер. "Мы планируем совместно отработать действия по отражению агрессии против Союзного государства с применением региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации, коалиционной группировки войск дружественных государств на нескольких стратегических направлениях", - сказал глава МО РФ.
https://ria.ru/20250516/belousov-2017373041.html
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россия, минск, белоруссия, андрей белоусов, виктор хренин, москва, союзное государство
Россия, Минск, Белоруссия, Андрей Белоусов, Виктор Хренин, Москва, Союзное государство
Белоусов заявил о единстве подходов Москвы и Минска к оценке угроз

Белоусов заявил о единстве подходов Москвы и Минска к оценке угроз безопасности

© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/TelegramМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным в Минске
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным в Минске - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Telegram
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным в Минске
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МИНСК, 16 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о единстве подходов Москвы и Минска к оценке угроз военной безопасности Союзного государства и принятию неотложных совместных мер по их преодолению.
"Итоги сегодняшней встречи подтвердили полное единство подходов Российской Федерации и Республики Беларусь по всем ключевым вопросам стратегии и текущей ситуации, оценке вызовов и угроз военной безопасности Союзного государства и по принятию неотложных совместных мер по их преодолению и нивелированию", - сказал Белоусов по итогам переговоров в Минске с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным, его слова приводит пресс-служба минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.
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"В рамках данной работы продолжаем активно укреплять военное, военно-техническое сотрудничество, взаимодействие по вопросам совместного применения вооруженных сил для обеспечения военной безопасности наших стран. Особое внимание уделяем повышению боевых возможностей региональной группировки войск, совместной оперативной и боевой подготовке", - сказал российский министр.
Белоусов отметил, что главным событием, кульминацией в этом году станет белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2025", подчеркнув его сугубо оборонительный характер.
"Мы планируем совместно отработать действия по отражению агрессии против Союзного государства с применением региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации, коалиционной группировки войск дружественных государств на нескольких стратегических направлениях", - сказал глава МО РФ.
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РоссияМинскБелоруссияАндрей БелоусовВиктор ХренинМоскваСоюзное государство
 
 
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