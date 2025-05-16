Белоусов назвал задачи учений "Запад-2025"
Белоусов: на учениях "Запад-2025" будет отработано отражение агрессии против СГ
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/TelegramМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным в Минске. 16 мая 2025
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным в Минске. 16 мая 2025
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МИНСК, 16 мая- РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что совместные белорусско-российские учения "Запад-2025" носят сугубо оборонительный характер, на них планируется отработать отражение агрессии против Союзного государства.
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"Хочу подчеркнуть сугубо оборонительный характер этого мероприятия. Мы планируем совместно отработать действия по отражению агрессии против Союзного государства с применением региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации", - сказал Белоусов на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в пятницу в Минске. Его слова приводит агентство Белта.
Белоусов подчеркнул, что главным событием боевой подготовки региональной группировки войск в этом году станут белорусско-российские учения "Запад-2025", которые пройдут в сентябре.