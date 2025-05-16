https://ria.ru/20250516/belousov-2017377002.html

Белоусов назвал задачи учений "Запад-2025"

Белоусов назвал задачи учений "Запад-2025" - РИА Новости, 16.05.2025

Белоусов назвал задачи учений "Запад-2025"

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что совместные белорусско-российские учения "Запад-2025" носят сугубо оборонительный характер, на них планируется РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:36:00+03:00

2025-05-16T14:36:00+03:00

2025-05-16T14:50:00+03:00

союзное государство

андрей белоусов

белоруссия

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

минск

виктор хренин

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МИНСК, 16 мая- РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что совместные белорусско-российские учения "Запад-2025" носят сугубо оборонительный характер, на них планируется отработать отражение агрессии против Союзного государства."Хочу подчеркнуть сугубо оборонительный характер этого мероприятия. Мы планируем совместно отработать действия по отражению агрессии против Союзного государства с применением региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации", - сказал Белоусов на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в пятницу в Минске. Его слова приводит агентство Белта.Белоусов подчеркнул, что главным событием боевой подготовки региональной группировки войск в этом году станут белорусско-российские учения "Запад-2025", которые пройдут в сентябре.

https://ria.ru/20250516/rossiya-2017330179.html

белоруссия

россия

минск

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Наталья Макарова

андрей белоусов, белоруссия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), минск, виктор хренин