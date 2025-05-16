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Белоусов назвал задачи учений "Запад-2025" - РИА Новости, 16.05.2025
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Союзное государство
 
14:36 16.05.2025 (обновлено: 14:50 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/belousov-2017377002.html
Белоусов назвал задачи учений "Запад-2025"
Белоусов назвал задачи учений "Запад-2025" - РИА Новости, 16.05.2025
Белоусов назвал задачи учений "Запад-2025"
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что совместные белорусско-российские учения "Запад-2025" носят сугубо оборонительный характер, на них планируется РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:36:00+03:00
2025-05-16T14:50:00+03:00
союзное государство
андрей белоусов
белоруссия
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
минск
виктор хренин
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МИНСК, 16 мая- РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что совместные белорусско-российские учения "Запад-2025" носят сугубо оборонительный характер, на них планируется отработать отражение агрессии против Союзного государства."Хочу подчеркнуть сугубо оборонительный характер этого мероприятия. Мы планируем совместно отработать действия по отражению агрессии против Союзного государства с применением региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации", - сказал Белоусов на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в пятницу в Минске. Его слова приводит агентство Белта.Белоусов подчеркнул, что главным событием боевой подготовки региональной группировки войск в этом году станут белорусско-российские учения "Запад-2025", которые пройдут в сентябре.
https://ria.ru/20250516/rossiya-2017330179.html
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андрей белоусов, белоруссия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), минск, виктор хренин
Союзное государство, Андрей Белоусов, Белоруссия, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Минск, Виктор Хренин
Белоусов назвал задачи учений "Запад-2025"

Белоусов: на учениях "Запад-2025" будет отработано отражение агрессии против СГ

© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/TelegramМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным в Минске. 16 мая 2025
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным в Минске. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Telegram
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным в Минске. 16 мая 2025
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МИНСК, 16 мая- РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что совместные белорусско-российские учения "Запад-2025" носят сугубо оборонительный характер, на них планируется отработать отражение агрессии против Союзного государства.
«
"Хочу подчеркнуть сугубо оборонительный характер этого мероприятия. Мы планируем совместно отработать действия по отражению агрессии против Союзного государства с применением региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации", - сказал Белоусов на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в пятницу в Минске. Его слова приводит агентство Белта.
Белоусов подчеркнул, что главным событием боевой подготовки региональной группировки войск в этом году станут белорусско-российские учения "Запад-2025", которые пройдут в сентябре.
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Россия будет передавать Белоруссии опыт, полученный на СВО, заявил Белоусов
16 мая, 12:53
 
Союзное государствоАндрей БелоусовБелоруссияРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МинскВиктор Хренин
 
 
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