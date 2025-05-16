https://ria.ru/20250516/belousov-2017373041.html
Белоусов назвал цель визита в Белоруссию
Белоусов назвал цель визита в Белоруссию - РИА Новости, 16.05.2025
Белоусов назвал цель визита в Белоруссию
Министр обороны России Андрей Белоусов в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный" назвал целью своего рабочего визита в Белоруссию укрепление... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:25:00+03:00
2025-05-16T14:25:00+03:00
2025-05-16T14:26:00+03:00
белоруссия
россия
минск
андрей белоусов
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный" назвал целью своего рабочего визита в Белоруссию укрепление единого оборонного пространства. Белоусов 16 мая прибыл в Минск с рабочим визитом, во время которого планирует принять участие в ряде переговоров. "Наши отношения с Белоруссией незыблемы, находятся вне времени. Это не просто наш союзник, ближайший союзник. У нас единое оборонное пространство, и в условиях сложнейшей обстановки сейчас нам необходимо его укреплять. Поэтому я здесь", - сказал Белоусов.
https://ria.ru/20250516/rossiya-2017330179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, минск, андрей белоусов
Белоруссия, Россия, Минск, Андрей Белоусов
Белоусов назвал цель визита в Белоруссию
Белоусов назвал целью визита в Белоруссию укрепление оборонного пространства