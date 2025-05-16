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Белоусов назвал цель визита в Белоруссию - РИА Новости, 16.05.2025
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14:25 16.05.2025 (обновлено: 14:26 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/belousov-2017373041.html
Белоусов назвал цель визита в Белоруссию
Белоусов назвал цель визита в Белоруссию - РИА Новости, 16.05.2025
Белоусов назвал цель визита в Белоруссию
Министр обороны России Андрей Белоусов в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный" назвал целью своего рабочего визита в Белоруссию укрепление... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:25:00+03:00
2025-05-16T14:26:00+03:00
белоруссия
россия
минск
андрей белоусов
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный" назвал целью своего рабочего визита в Белоруссию укрепление единого оборонного пространства. Белоусов 16 мая прибыл в Минск с рабочим визитом, во время которого планирует принять участие в ряде переговоров. &quot;Наши отношения с Белоруссией незыблемы, находятся вне времени. Это не просто наш союзник, ближайший союзник. У нас единое оборонное пространство, и в условиях сложнейшей обстановки сейчас нам необходимо его укреплять. Поэтому я здесь&quot;, - сказал Белоусов.
https://ria.ru/20250516/rossiya-2017330179.html
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белоруссия, россия, минск, андрей белоусов
Белоруссия, Россия, Минск, Андрей Белоусов
Белоусов назвал цель визита в Белоруссию

Белоусов назвал целью визита в Белоруссию укрепление оборонного пространства

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный" назвал целью своего рабочего визита в Белоруссию укрепление единого оборонного пространства.
Белоусов 16 мая прибыл в Минск с рабочим визитом, во время которого планирует принять участие в ряде переговоров.
«

"Наши отношения с Белоруссией незыблемы, находятся вне времени. Это не просто наш союзник, ближайший союзник. У нас единое оборонное пространство, и в условиях сложнейшей обстановки сейчас нам необходимо его укреплять. Поэтому я здесь", - сказал Белоусов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи в Минске. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Россия будет передавать Белоруссии опыт, полученный на СВО, заявил Белоусов
16 мая, 12:53
 
БелоруссияРоссияМинскАндрей Белоусов
 
 
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