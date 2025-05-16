https://ria.ru/20250516/belousov-2017373041.html

Белоусов назвал цель визита в Белоруссию

Белоусов назвал цель визита в Белоруссию - РИА Новости, 16.05.2025

Белоусов назвал цель визита в Белоруссию

Министр обороны России Андрей Белоусов в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный" назвал целью своего рабочего визита в Белоруссию укрепление... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:25:00+03:00

2025-05-16T14:25:00+03:00

2025-05-16T14:26:00+03:00

белоруссия

россия

минск

андрей белоусов

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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный" назвал целью своего рабочего визита в Белоруссию укрепление единого оборонного пространства. Белоусов 16 мая прибыл в Минск с рабочим визитом, во время которого планирует принять участие в ряде переговоров. "Наши отношения с Белоруссией незыблемы, находятся вне времени. Это не просто наш союзник, ближайший союзник. У нас единое оборонное пространство, и в условиях сложнейшей обстановки сейчас нам необходимо его укреплять. Поэтому я здесь", - сказал Белоусов.

https://ria.ru/20250516/rossiya-2017330179.html

белоруссия

россия

минск

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Наталья Макарова

белоруссия, россия, минск, андрей белоусов