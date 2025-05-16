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Белоусов и Лукашенко обсудили в Минске военное сотрудничество - РИА Новости, 16.05.2025
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12:42 16.05.2025 (обновлено: 14:31 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/belousov-2017320593.html
Белоусов и Лукашенко обсудили в Минске военное сотрудничество
Белоусов и Лукашенко обсудили в Минске военное сотрудничество - РИА Новости, 16.05.2025
Белоусов и Лукашенко обсудили в Минске военное сотрудничество
Россия и Белоруссия обязаны как можно быстрее укреплять общее оборонное пространство, заявил глава российского Минобороны Андрей Белоусов на встрече с... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:42:00+03:00
2025-05-16T14:31:00+03:00
минск
россия
белоруссия
андрей белоусов
александр лукашенко
безопасность
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МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Россия и Белоруссия обязаны как можно быстрее укреплять общее оборонное пространство, заявил глава российского Минобороны Андрей Белоусов на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске."Хотел бы отметить, что Россия и Беларусь не просто союзники. У нас общее оборонное пространство, которое мы укрепляем в силу очень сложной международной обстановки. Обязаны укреплять как можно быстрее", — сказал он.Министр перечислил три ключевых направления, по которым страны совместно работают в этом направлении.Первым он назвал слаживание войск и штабов. Здесь главным событием станут запланированные на сентябрь учения "Запад-2025", в которых примут участие 13 тысяч военнослужащих.Вторым направлением Белоусов считает обучение белорусских военных в России. Сейчас в российских военных вузах учатся более 300 граждан республики. Третье, по словам министра, — это военно-техническое сотрудничество, ему будут посвящены переговоры с главой белорусского Минобороны Виктором Хрениным."Мы активно передаем опыт и планируем дальше передавать опыт самых современных форм ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции, в том числе с использованием беспилотных систем, что сейчас становится особо актуальным", — добавил Белоусов.Лукашенко, в свою очередь, отметил, что обе стороны значительно продвинулись в деле размещения на белорусской территории самого современного вооружения, включая комплекс "Орешник".По его словам, Россия и Белоруссия активно работают над перспективными видами вооружений. &quot;Поэтому все должны понимать, что мы здесь не шутим. Мы ни на кого нападать не собираемся. Но если… Мы вынуждены защищать не только историческую правду, но и свою землю, своих родных, близких, семьи свои и наше отечество. В этом вы можете быть уверены. Мы абсолютно готовы и не подведем в нашей части наших российских братьев&quot;, — сказал президент.Он также поблагодарил Москву за поставку закупленной Минском техники — самолетов, вертолетов и прочего, а также за обучение белорусских военных наравне с российскими.Белорусский лидер подчеркнул, что предстоящие учения "Запад-2025" носят оборонительный характер, и заверил, что белорусские войска к ним "очень прилично" подготовятся.
https://ria.ru/20250313/putin-2004835674.html
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минск, россия, белоруссия, андрей белоусов, александр лукашенко, безопасность
Минск, Россия, Белоруссия, Андрей Белоусов, Александр Лукашенко, Безопасность

Белоусов и Лукашенко обсудили в Минске военное сотрудничество

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны России Андрей Белоусов во время встречи в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны России Андрей Белоусов во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны России Андрей Белоусов во время встречи в Минске
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МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Россия и Белоруссия обязаны как можно быстрее укреплять общее оборонное пространство, заявил глава российского Минобороны Андрей Белоусов на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске.
«
"Хотел бы отметить, что Россия и Беларусь не просто союзники. У нас общее оборонное пространство, которое мы укрепляем в силу очень сложной международной обстановки. Обязаны укреплять как можно быстрее", — сказал он.
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Министр перечислил три ключевых направления, по которым страны совместно работают в этом направлении.
Первым он назвал слаживание войск и штабов. Здесь главным событием станут запланированные на сентябрь учения "Запад-2025", в которых примут участие 13 тысяч военнослужащих.
Вторым направлением Белоусов считает обучение белорусских военных в России. Сейчас в российских военных вузах учатся более 300 граждан республики.
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Третье, по словам министра, — это военно-техническое сотрудничество, ему будут посвящены переговоры с главой белорусского Минобороны Виктором Хрениным.
«
"Мы активно передаем опыт и планируем дальше передавать опыт самых современных форм ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции, в том числе с использованием беспилотных систем, что сейчас становится особо актуальным", — добавил Белоусов.
Лукашенко, в свою очередь, отметил, что обе стороны значительно продвинулись в деле размещения на белорусской территории самого современного вооружения, включая комплекс "Орешник".
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По его словам, Россия и Белоруссия активно работают над перспективными видами вооружений.
«

"Поэтому все должны понимать, что мы здесь не шутим. Мы ни на кого нападать не собираемся. Но если… Мы вынуждены защищать не только историческую правду, но и свою землю, своих родных, близких, семьи свои и наше отечество. В этом вы можете быть уверены. Мы абсолютно готовы и не подведем в нашей части наших российских братьев", — сказал президент.

Он также поблагодарил Москву за поставку закупленной Минском техники — самолетов, вертолетов и прочего, а также за обучение белорусских военных наравне с российскими.
Белорусский лидер подчеркнул, что предстоящие учения "Запад-2025" носят оборонительный характер, и заверил, что белорусские войска к ним "очень прилично" подготовятся.
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МинскРоссияБелоруссияАндрей БелоусовАлександр ЛукашенкоБезопасность
 
 
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