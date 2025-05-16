Белоусов и Лукашенко обсудили в Минске военное сотрудничество
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны России Андрей Белоусов во время встречи в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны России Андрей Белоусов во время встречи в Минске
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МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Россия и Белоруссия обязаны как можно быстрее укреплять общее оборонное пространство, заявил глава российского Минобороны Андрей Белоусов на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске.
Министр перечислил три ключевых направления, по которым страны совместно работают в этом направлении.
Первым он назвал слаживание войск и штабов. Здесь главным событием станут запланированные на сентябрь учения "Запад-2025", в которых примут участие 13 тысяч военнослужащих.
Вторым направлением Белоусов считает обучение белорусских военных в России. Сейчас в российских военных вузах учатся более 300 граждан республики.
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Третье, по словам министра, — это военно-техническое сотрудничество, ему будут посвящены переговоры с главой белорусского Минобороны Виктором Хрениным.
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"Мы активно передаем опыт и планируем дальше передавать опыт самых современных форм ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции, в том числе с использованием беспилотных систем, что сейчас становится особо актуальным", — добавил Белоусов.
Лукашенко, в свою очередь, отметил, что обе стороны значительно продвинулись в деле размещения на белорусской территории самого современного вооружения, включая комплекс "Орешник".
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По его словам, Россия и Белоруссия активно работают над перспективными видами вооружений.
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"Поэтому все должны понимать, что мы здесь не шутим. Мы ни на кого нападать не собираемся. Но если… Мы вынуждены защищать не только историческую правду, но и свою землю, своих родных, близких, семьи свои и наше отечество. В этом вы можете быть уверены. Мы абсолютно готовы и не подведем в нашей части наших российских братьев", — сказал президент.
Он также поблагодарил Москву за поставку закупленной Минском техники — самолетов, вертолетов и прочего, а также за обучение белорусских военных наравне с российскими.
Белорусский лидер подчеркнул, что предстоящие учения "Запад-2025" носят оборонительный характер, и заверил, что белорусские войска к ним "очень прилично" подготовятся.