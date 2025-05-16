https://ria.ru/20250516/belousov-2017320593.html

Белоусов и Лукашенко обсудили в Минске военное сотрудничество

Белоусов и Лукашенко обсудили в Минске военное сотрудничество - РИА Новости, 16.05.2025

Белоусов и Лукашенко обсудили в Минске военное сотрудничество

Россия и Белоруссия обязаны как можно быстрее укреплять общее оборонное пространство, заявил глава российского Минобороны Андрей Белоусов на встрече с... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:42:00+03:00

2025-05-16T12:42:00+03:00

2025-05-16T14:31:00+03:00

минск

россия

белоруссия

андрей белоусов

александр лукашенко

безопасность

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МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Россия и Белоруссия обязаны как можно быстрее укреплять общее оборонное пространство, заявил глава российского Минобороны Андрей Белоусов на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске."Хотел бы отметить, что Россия и Беларусь не просто союзники. У нас общее оборонное пространство, которое мы укрепляем в силу очень сложной международной обстановки. Обязаны укреплять как можно быстрее", — сказал он.Министр перечислил три ключевых направления, по которым страны совместно работают в этом направлении.Первым он назвал слаживание войск и штабов. Здесь главным событием станут запланированные на сентябрь учения "Запад-2025", в которых примут участие 13 тысяч военнослужащих.Вторым направлением Белоусов считает обучение белорусских военных в России. Сейчас в российских военных вузах учатся более 300 граждан республики. Третье, по словам министра, — это военно-техническое сотрудничество, ему будут посвящены переговоры с главой белорусского Минобороны Виктором Хрениным."Мы активно передаем опыт и планируем дальше передавать опыт самых современных форм ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции, в том числе с использованием беспилотных систем, что сейчас становится особо актуальным", — добавил Белоусов.Лукашенко, в свою очередь, отметил, что обе стороны значительно продвинулись в деле размещения на белорусской территории самого современного вооружения, включая комплекс "Орешник".По его словам, Россия и Белоруссия активно работают над перспективными видами вооружений. "Поэтому все должны понимать, что мы здесь не шутим. Мы ни на кого нападать не собираемся. Но если… Мы вынуждены защищать не только историческую правду, но и свою землю, своих родных, близких, семьи свои и наше отечество. В этом вы можете быть уверены. Мы абсолютно готовы и не подведем в нашей части наших российских братьев", — сказал президент.Он также поблагодарил Москву за поставку закупленной Минском техники — самолетов, вертолетов и прочего, а также за обучение белорусских военных наравне с российскими.Белорусский лидер подчеркнул, что предстоящие учения "Запад-2025" носят оборонительный характер, и заверил, что белорусские войска к ним "очень прилично" подготовятся.

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https://ria.ru/20250318/oreshnik-2005836590.html

https://ria.ru/20250402/belorussiya-2008972313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

минск, россия, белоруссия, андрей белоусов, александр лукашенко, безопасность