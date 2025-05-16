https://ria.ru/20250516/belousov-2017320417.html

Белоусов рассказал, что именно он планирует обсудить с белорусским коллегой

Белоусов рассказал, что именно он планирует обсудить с белорусским коллегой - РИА Новости, 16.05.2025

Белоусов рассказал, что именно он планирует обсудить с белорусским коллегой

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что планирует обсудить в Минске со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным военно-техническое сотрудничество РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:41:00+03:00

2025-05-16T12:41:00+03:00

2025-05-16T13:51:00+03:00

минск

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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что планирует обсудить в Минске со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным военно-техническое сотрудничество двух стран.Как сообщило агентство Белта, во время встречи в Минске с белорусским президентом Александром Лукашенко Белоусов назвал в качестве одного из главных направлений взаимодействия с Белоруссией военно-техническое сотрудничество двух стран. Он подчеркнул, что по данной тематике военные ведомства Белоруссии и России намерены провести переговоры."Мы с Виктором Геннадьевичем (Хрениным, министром обороны Белоруссии – ред.) сегодня еще запланировали детально обсудить, пройти по всей повестке. Она у нас обширная, только у нас (российской стороны – ред.) 15 вопросов. Думаю, у Виктора Геннадьевича побольше будет, но они пересекаются. Обязательно это все обсудим", - сказал министр обороны России.

https://ria.ru/20250516/belousov-2017312515.html

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минск, россия, белоруссия, андрей белоусов, александр лукашенко, в мире