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Белоусов рассказал, что именно он планирует обсудить с белорусским коллегой - РИА Новости, 16.05.2025
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12:41 16.05.2025 (обновлено: 13:51 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/belousov-2017320417.html
Белоусов рассказал, что именно он планирует обсудить с белорусским коллегой
Белоусов рассказал, что именно он планирует обсудить с белорусским коллегой - РИА Новости, 16.05.2025
Белоусов рассказал, что именно он планирует обсудить с белорусским коллегой
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что планирует обсудить в Минске со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным военно-техническое сотрудничество РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:41:00+03:00
2025-05-16T13:51:00+03:00
минск
россия
белоруссия
андрей белоусов
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что планирует обсудить в Минске со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным военно-техническое сотрудничество двух стран.Как сообщило агентство Белта, во время встречи в Минске с белорусским президентом Александром Лукашенко Белоусов назвал в качестве одного из главных направлений взаимодействия с Белоруссией военно-техническое сотрудничество двух стран. Он подчеркнул, что по данной тематике военные ведомства Белоруссии и России намерены провести переговоры."Мы с Виктором Геннадьевичем (Хрениным, министром обороны Белоруссии – ред.) сегодня еще запланировали детально обсудить, пройти по всей повестке. Она у нас обширная, только у нас (российской стороны – ред.) 15 вопросов. Думаю, у Виктора Геннадьевича побольше будет, но они пересекаются. Обязательно это все обсудим", - сказал министр обороны России.
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минск, россия, белоруссия, андрей белоусов, александр лукашенко, в мире
Минск, Россия, Белоруссия, Андрей Белоусов, Александр Лукашенко, В мире
Белоусов рассказал, что именно он планирует обсудить с белорусским коллегой

Белоусов: в Минске планируем обсудить военно-техническое сотрудничество

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что планирует обсудить в Минске со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным военно-техническое сотрудничество двух стран.
Как сообщило агентство Белта, во время встречи в Минске с белорусским президентом Александром Лукашенко Белоусов назвал в качестве одного из главных направлений взаимодействия с Белоруссией военно-техническое сотрудничество двух стран. Он подчеркнул, что по данной тематике военные ведомства Белоруссии и России намерены провести переговоры.
"Мы с Виктором Геннадьевичем (Хрениным, министром обороны Белоруссии – ред.) сегодня еще запланировали детально обсудить, пройти по всей повестке. Она у нас обширная, только у нас (российской стороны – ред.) 15 вопросов. Думаю, у Виктора Геннадьевича побольше будет, но они пересекаются. Обязательно это все обсудим", - сказал министр обороны России.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Белоусов высказался об общем оборонном пространстве России и Белоруссии
16 мая, 12:05
 
МинскРоссияБелоруссияАндрей БелоусовАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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