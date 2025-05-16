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Белоусов рассказал, что именно он планирует обсудить с белорусским коллегой
Белоусов рассказал, что именно он планирует обсудить с белорусским коллегой - РИА Новости, 16.05.2025
Белоусов рассказал, что именно он планирует обсудить с белорусским коллегой
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что планирует обсудить в Минске со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным военно-техническое сотрудничество РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:41:00+03:00
2025-05-16T12:41:00+03:00
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что планирует обсудить в Минске со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным военно-техническое сотрудничество двух стран.Как сообщило агентство Белта, во время встречи в Минске с белорусским президентом Александром Лукашенко Белоусов назвал в качестве одного из главных направлений взаимодействия с Белоруссией военно-техническое сотрудничество двух стран. Он подчеркнул, что по данной тематике военные ведомства Белоруссии и России намерены провести переговоры."Мы с Виктором Геннадьевичем (Хрениным, министром обороны Белоруссии – ред.) сегодня еще запланировали детально обсудить, пройти по всей повестке. Она у нас обширная, только у нас (российской стороны – ред.) 15 вопросов. Думаю, у Виктора Геннадьевича побольше будет, но они пересекаются. Обязательно это все обсудим", - сказал министр обороны России.
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минск, россия, белоруссия, андрей белоусов, александр лукашенко, в мире
Минск, Россия, Белоруссия, Андрей Белоусов, Александр Лукашенко, В мире
Белоусов рассказал, что именно он планирует обсудить с белорусским коллегой
Белоусов: в Минске планируем обсудить военно-техническое сотрудничество